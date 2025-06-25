НБУ вводить мінімальний леверидж для банків

Національний банк України (НБУ) здійснив черговий крок до наближення нормативно-правових актів Національного банку у сфері банківського регулювання до стандартів ЄС та встановив мінімальне значення коефіцієнта левериджу для банків та банківських груп на рівні 3%

Мінімальне значення коефіцієнта левериджу визначено на основі аналізу тестових розрахунків, які банки розпочали у квітні цього року. Зокрема, враховано результати калібрування, проведеного Національним банком.

Обов’язкове дотримання цього показника для банків запроваджується з 1 вересня 2025 року, а для банківських груп — з 1 квітня 2026 року.

Щоб забезпечити плавний перехід до нових вимог, тестовий період продовжено ще на місяць — до кінця серпня 2025 року. У цей час банки здійснюватимуть щоденні розрахунки коефіцієнта левериджу.

Запровадження таких вимог сприятиме зміцненню фінансової стійкості банків, посиленню надійності банківського сектору загалом і збільшенню відповідності українського регулювання стандартам ЄС.

Нові вимоги затверджені постановою Правління Національного банку України від 23 червня 2025 року № 68 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності банків та банківських груп».

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Коефіцієнт левериджу є додатковим показником достатності капіталу 1 рівня для покриття ризиків за активними операціями, без урахування ступеня ризиковості активу (який визначається через вагу ризику).

Запровадження коефіцієнта левериджу у світі почалося після світової фінансової кризи, зокрема через недооцінку рівнів ризиків окремих інструментів. Базельський комітет з банківського нагляду та норми Регламенту ЄС про вимоги до капіталу (CRR) встановили мінімальне значення коефіцієнта левериджу на рівні 3%.

Застосовність такої мінімальної вимоги в Україні перевірено на тестових даних. У разі встановлення мінімального значення коефіцієнта левериджу на рівні 3% коефіцієнт левериджу буде обмежувальним для близько 40% українських банків. За вищого мінімального значення нормативу частка обмежених коефіцієнтом левериджу банків непропорційно зростатиме.

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Джерело: НБУ.