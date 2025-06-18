Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за травень 2025 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в травні зменшилася з 825 (станом на 1 травня 2025 року) до 820 (станом на 1 червня 2025 року). Кількість банків залишилася незмінною — 60.

Упродовж травня з реєстрів за ініціативою заявника виключено одного ризикового страховика, примусово виключено чотири фінансові компанії. Водночас до Реєстру страхових посередників було включено вісім страхових та/або перестрахових брокерів.

Крім того, у травні Нацбанк погодив зміну обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії. Також було анульовано добровільно (на підставі поданих заяв) ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ризикову страховику. Водночас примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям.

Станом на 1 червня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 438 фінансових компаній (було 442), 52 страховики non-life (було 53), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 106 ломбардів (кількість не змінилась), 96 кредитних спілок (кількість не змінилась), один лізингодавець (кількість не змінилася), 43 страхових брокери (кількість не змінилася) та 73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп (15) на ринку не змінилася. Кількість небанківських фінансових груп зменшилася на одну (40).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 14 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 18 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 50 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (кількість не змінилася).

Протягом травня до Національного банку надійшов 671 запит від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 538, страховиків — 53, кредитних спілок і колекторських компаній — 9, банків — 70, операторів платіжних послуг — один.

Кого та на скільки НБУ оштрафував у травні 2025 року

Нацбанк у травні 2025 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, застосував заходи впливу у вигляді штрафів до двох банків та дев’яти небанківських фінансових компаній.

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Нагадаємо, що у квітні НБУ не штрафував банки, але застосував відповідні заходи впливу до десяти небанківських фінансових установ.

Штрафи, застосовані НБУ до банків у травні 2025 року

АТ «Таскомбанк» — штраф 11 000 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, п. 4 частини другої ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ), а саме в частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів. Також банк отримав письмове застереження.

АТ «Укрсиббанк» – штраф у розмірі 2 000 000 грн за порушення вимог пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки існуючих клієнтів.

Штрафи, застосовані НБУ до небанківських фінансових установ у травні 2025 року

ТОВ «НоваПей» — штраф у розмірі 90 658 967 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Окрім цього фінустанова отримала декілька письмових застережень.

У компанії прокоментували ситуацію:

«NovaPay отримав рішення НБУ про штраф у розмірі 90 млн грн. Ми сплатимо штраф вчасно у повному обсязі та не будемо його оскаржувати. Більша частина зауважень регулятора стосувалась вдосконалення системи фінансового моніторингу наших клієнтів. Щоб запобігти новим штрафам або іншим видам покарань з боку регулятора, ми вже впроваджуємо ряд змін та посилюємо напрямки, на яких акцентував свою увагу регулятор».

ТОВ «ПрофітГід» – штраф у розмірі 6 382 410 грн за порушення ряду вимог, зокрема, п. 2 частини другої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Детальніше про порушення банків та небанківських фінансових компаній читайте у звіті Нацбанку.

ПРАТ СК «Інтер-Поліс» — штраф у розмірі 2 740 400 грн за порушення законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, визначених Цивільним кодексом України та Законами України «Про електронну комерцію», «Про страхування», «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Також НБУ наклав штраф на ПРАТ СК «Інтер-Поліс» у розмірі 160 000 грн за порушення вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Нацбанку України, затверджених постановою Правління НБУ від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

Компанія отримала і письмове застереження від регулятора.

ПТ «Ломбард Парус» – штраф у розмірі 799 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, які повинні містити процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками, а також для запобігання використання послуг установи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

ТОВ «Стар Файненс Груп» – штраф у розмірі 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу ІV Положення № 90 у частині неналежного виконання установою обов’язку в повному обсязі подавати в порядку, встановленому НБУ, на його запити достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Нацбанку для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «ФК «Є Гроші» – штраф у розмірі 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, п. 2 частини чотирнадцятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в нездійсненні установою стосовно клієнтів, які є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов’язаними з політично значущими особами, заходу щодо одержання дозволу керівника установи для встановлення ділових відносин.

ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» – штраф у розмірі 17 000 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону про валюту та пункту 6 розділу II Правил № 140, що полягає в допущенні суттєвих помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції, поданій установою до Національного банку.

Також 5 травня 2025 року регулятор застосував заходи впливу у вигляді штрафів до ПРАТ «СК «Велес» та ТзДВ «СК «Експо Страхування» за подання до Національного банку файлів звітності за 2024 рік з порушенням строків, однак суму штрафів вказано не було.

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Хто втратив ліцензії у травні 2025 року

У травні анульовано добровільно (на підставі поданої заяви) ліцензію одному ризиковому страховику. Водночас примусово анульовано ліцензії чотирьом фінансовим компаніям.

Так, на початку травня регулятор відкликав (анулював) ліцензії наступним компаніям:

ТОВ «Зет-Фінанс» на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг (на підставі власної заяви);

на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як фінансовий лізинг (на підставі власної заяви); ТОВ «Фін Траст Капітал» на діяльність фінансової компанії (примусово, як захід впливу).

Підставою для прийняття відповідного рішення Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг стало порушення ТОВ «Фін Траст Капітал» п. 16 розділу ІІІ Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 14.12.2023 № 162 (зі змінами), а саме: неподання у повному обсязі до НБУ інформації /документів/ пояснень з питань діяльності ТОВ «Фін Траст Капітал» на письмові вимоги Нацбанку.

ТОВ «ФК «Стідва» на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг (примусово, як захід впливу — через відмову у проведенні перевірки).

У цьому випадку захід впливу з боку регулятора передбачено вимогами законодавства України, зокрема п. 13 ч. першої ст. 50 ЗУ «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та підпунктом 6 пункту 364 глави 48 розділу V Положення про застосування НБУ коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 25 грудня 2023 року № 183.

Також на початку третьої декади травня 2025 року НБУ відкликав ліцензію (на підставі власної заяви) ТОВ «ФК «Кепітал Фінанс» на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання таких фінансових послуг, як: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг.

Наприкінці місяця регулятор відкликав (на підставі поданої заяви) ліцензію на здійснення діяльності зі страхування ПрАТ «Українська Аграрно-Страхова Компанія».

Нагадаємо, що Національний банк 14 січня 2025 року надав ПРАТ «УАСК» дозвіл на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля та погодив цьому страховику план виходу з ринку.

Хто втратив ліцензію у квітні 2025 року:

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