Регулювання крипти у Європі: перехід на MICA, падіння USDT та нові вимоги до компаній

Ще кілька років тому отримати ліцензію на діяльність у сфері віртуальних активів було відносно просто — особливо у таких країнах, як Естонія. Та згодом ринок почали заповнювати шахраї, і це змусило регуляторів переглянути підходи. Правила стали жорсткішими, а контроль — набагато серйознішим. Одним із ключових кроків стало ухвалення регламенту MiCA (Markets in Crypto-Assets), який змінив правила гри не лише для компаній, а й для окремих криптовалют, зокрема стейблкоїна USDT.

Щоб глибше розібратися у ситуації, ми поспілкувалися з Андрієм Рябчуком — засновником компанії Akurateco, яка працює з 2019 року як white-label платформа для об’єднання та синхронізації платіжних каналів. Це PCI DSS сертифіковане рішення, яке відкриває доступ до бізнес-можливостей платіжної індустрії без необхідності інвестувати у власну розробку

Регулювання крипторинку в ЄЕЗ — як все починалося

Як розповів Андрій Рябчук, стрімкий розвиток крипторинку в Європейській економічній зоні значною мірою розпочався саме з країн Балтії — передусім Естонії. У 2017 році ця держава запропонувала максимально просту модель ліцензування для компаній, які працюють із віртуальними активами (Virtual Asset Service Providers — VASP) — криптовалютами, токенами та NFT. Завдяки прозорим, але на той час доволі лояльним вимогам, Естонія швидко стала привабливою юрисдикцією для криптопроєктів з усього світу.

Так, Естонія однією з перших країн Європи світу створила правову рамку для криптобізнесу. Компанії мали отримати дозвіл на обмін віртуальних активів на фіатні кошти та надання послуг зберігання цифрових активів. Це допомогло впорядкувати ринок і створити підґрунтя для подальшого регулювання.

У жовтні 2018 року FATF (Financial Action Task Force) офіційно визнала віртуальні активи та постачальників послуг, пов’язаних із ними (VASP), як об’єкти фінансового регулювання, закріпивши відповідні терміни у своєму глосарії. Згодом, у червні 2019 року, організація ухвалила Інтерпретативну ноту до Рекомендації 15, яка зобов’язала країни впровадити ефективні механізми ліцензування, нагляду та застосування стандартів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AML/CFT) до діяльності VASP. Цей документ став ключовою віхою в глобальному регулюванні віртуальних активів і заклав основу для формування національних політик, зокрема у країнах Європейського Союзу.

З часом початковий ліберальний підхід призвів до зловживань. Зокрема, за даними Financial Intelligence Unit Естонії, частина ліцензіатів не вела реальної діяльності, а лише використовувала естонську юрисдикцію як прикриття. У 2020-2022 роках влада почала масово відкликати ліцензії.

Наприклад, у 2020 році 500 криптокомпаній втратили ліцензії після скандалу на $220 млрд. Великі скандинавські банки, серед яких Danske Bank і Swedbank, були викриті у відмиванні грошей через свої естонські філії. Звинувачення проти Danske Bank сягають 2013 року, коли інформатор спробував викрити те, що згодом стало найбільшим скандалом з відмиванням грошей в історії людства.

MiCA: нова реальність для ринку віртуальних активів

Регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets) — це нормативна база Європейського Союзу, що встановлює єдині правила для обігу криптоактивів. Документ, що набув чинності у червні 2023 року, покликаний упорядкувати ринок, захистити інвесторів і споживачів, а також інтегрувати технології блокчейну у фінансову систему на прозорих та контрольованих засадах. MiCA охоплює криптоактиви, які раніше не підпадали під дію фінансового законодавства, та запроваджує стандарти розкриття інформації, авторизації й нагляду за емітентами й постачальниками послуг.

Нагляд за впровадженням MiCA здійснює Європейське управління з цінних паперів та ринків (ESMA) — головний фінансовий регулятор ЄС, відповідальний за координацію нагляду, розробку технічних стандартів і забезпечення стабільності фінансових ринків у країнах-членах. Його стратегія на 2023-2028 роки враховує нові виклики цифрової епохи, зокрема регулювання крипторинку.

Впроваджувався регламент поступово — з червня по грудень 2024 року, хоча підготовча робота почалася ще у 2018 році. Першими під дію нових правил потрапили стейблкоїни, а вже з кінця року регулювання охопило усіх постачальників криптопослуг у ЄС. Інфографіка нижче показує ключові етапи впровадження регламенту, підготовлені Європейським управлінням з цінних паперів та ринків (ESMA).

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У міру того, як Європейський Союз впроваджує нову нормативно-правову базу відповідно до Регламенту про ринки криптоактивів, стейблкоїни, такі як Tether (USDT), стикаються з безпрецедентною увагою у межах Європейської економічної зони.

З 31 березня 2025 року для криптоплатформ завершився перехідний період адаптації до вимог MiCA щодо стейблкоїнів. Це спричинило суттєві зміни у способі, в який USDT використовується біржами, кастодіанами та користувачами.

Що MiCA говорить про стейблкоїни?

Регламент запроваджує суворі вимоги для емітентів токенів, прив’язаних до активів (ART), і токенів електронних грошей (EMT) у межах ЄС. За цими правилами будь-який стейблкоїн, прив’язаний до фіатної валюти, має бути емітований регульованою організацією, зареєстрованою в ЄС, та отримати авторизацію від національного компетентного органу (NCA). Tether (USDT), прив’язаний до долара США, підпадає під категорію EMT.

Починаючи з квітня емітенти EMT, які не отримали авторизацію відповідно до MiCA, більше не мають права пропонувати свої токени для публічного розміщення або подавати їх для допуску до торгівлі в межах ЄЕЗ. Важливо, що Європейське управління з цінних паперів та ринків (ESMA) уточнило: хоча нові пропозиції заборонені, зберігання та переказ таких токенів не підпадають під цю заборону. Послуги зберігання та переказу самі по собі не є ні публічним розміщенням, ні поданням заявки на торгівлю, що дозволяє їх продовжувати без порушення правил.

Чи знали ви? Tether (USDT) — це найпопулярніша криптовалюта у світі, яка за щоденним обсягом торгів випереджає навіть Біткоїн. У 2024 році за допомогою цієї криптовалюти було здійснено транзакцій на суму понад $20,6 трлн, а кількість її користувачів у всьому світі перевищила 400 мільйонів.

Що буде з тими, хто не визнає регламент MiCA? Критика нового регламенту

Найяскравіший та найгучніший приклад — USDT. Tether відмовився слідувати новим правилам та поступово покидає Європу. Чому так?

Керівництво компанії, зокрема CEO Паоло Ардоїно, неодноразово висловлювало критику щодо положень регламенту, вказуючи на фінансові ризики, проблеми конфіденційності та загальну невідповідність потребам користувачів стейблкоїнів.

Банківське правило може мати зворотний ефект.

Одне з найобговорюваніших положень MiCA вимагає, щоб «значущі» стейблкоїни — зокрема USDT від Tether — зберігали щонайменше 60% резервів у банках ЄС. Ідея полягає у тому, щоб зробити такі активи безпечнішими та прозорішими. Але Ардоїно має іншу думку.

Він попереджає, що таке зобов’язання може лише погіршити ситуацію, адже змусить емітентів стейблкоїнів надмірно покладатися на традиційні банки — а це, своєю чергою, може зробити систему вразливою.

Якщо виникне хвиля запитів на викуп токенів, а банки не матимуть достатньої ліквідності, ми можемо одночасно зіткнутися і з банківською, і зі стейблкоїн-кризою.

Tether натомість воліє зберігати більшість резервів у казначейських облігаціях США, які вважає ліквідними, низькоризиковими та придатними для швидкого викупу у разі потреби.

Вони не довіряють цифровому євро.

Ще одне глибше питання — напрямок, у якому рухається Європа, особливо щодо цифрового євро. Ардоїно відкрито критикує цю ініціативу, висловлюючи занепокоєння щодо конфіденційності.

Він вважає, що централізована цифрова валюта може використовуватися для відстеження витрат людей, а в окремих випадках — навіть для контролю чи блокування транзакцій, якщо хтось «незручний» для системи.

Прихильники конфіденційності поділяють цю точку зору. І хоча Європейський центральний банк стверджує, що конфіденційність — у пріоритеті (наприклад, через підтримку офлайн-платежів), Tether залишається незворушним. У компанії вважають, що надмірна концентрація фінансової влади в одних руках — це рецепт проблем.

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Користувачі Tether — не в Брюсселі, а в Бразилії, Туреччині та Нігерії.

У своїй основі Tether бачить себе рятівним інструментом для людей у країнах, які стикаються з інфляцією, нестабільною банківською системою та обмеженим доступом до доларів.

Це, зокрема, Туреччина, Аргентина та Нігерія — регіони, де USDT часто корисніший за місцеву валюту.

MiCA, зі своїми ліцензійними вимогами та резервними нормами, вимагає від Tether змінити фокус і значно інвестувати у відповідність саме європейським стандартам. Але компанія відкрито заявляє: вона не готова йти на такі жертви заради ЄС, якщо це завадить їй підтримувати ті ринки, які найбільше потребують доступу до стабільних фінансових інструментів на кшталт USDT.

Які біржі делістили (позбулися) USDT?

Ведучі централізовані біржі вжили проактивних заходів напередодні дедлайну MiCA:

Coinbase Europe однією з перших прибрала USDT з лістингу — ще у грудні 2024 року. Це було частиною ширшої стратегії приведення діяльності у відповідність до регламенту;

Crypto.com повідомила користувачів з ЄС, що припинить підтримку USDT з 31 січня 2025 року. Клієнти мали час до 31 березня, щоб конвертувати або вивести свої активи. Після цього залишки автоматично конвертувалися в актив, що відповідає вимогам MiCA;

Binance у березні 2025 року оголосила про делістинг дев’яти стейблкоїнів, включно з USDT, для користувачів з Європейської економічної зони. Компанія припинила спотову торгівлю з USDT у регіоні, хоча деривативи з USDT залишаються доступними через особливості регулювання.

Kraken з 24 березня перевела USDT у режим «тільки продаж», дозволивши користувачам лише продавати актив, але не купувати. Повне відключення торгівлі відбулося 31 березня;

OKX та Revolut також припинили підтримку USDT ще раніше у 2025 році, зазначивши відповідність до вимог MiCA як основну причину.

Також нещодавно OKX повідомила, що з 13 червня припиняє підтримку продуктів Earn, пов’язаних із стейблкоїном USDC.

У той же час децентралізовані біржі, які працюють поза юрисдикцією централізованих регуляторів, не запровадили подібних обмежень, тому USDT досі можна вільно торгувати ончейн через DeFi-протоколи.

Що заборонено робити з USDT у ЄС згідно з MiCA:

Публічна пропозиція та лістинг на біржах: стейблкоїни, які не відповідають вимогам, включаючи USDT, не можуть бути запропоновані публічно або допущені до торгівлі на регульованих платформах у ЄЕЗ. Придбання через регульовані платформи: європейські постачальники криптопослуг (CASPs) зобов’язані обмежити сервіси, які сприяють придбанню стейблкоїнів, що не відповідають MiCA, таких як USDT. Маржинальна торгівля та інші фінансові продукти: платформи повинні припинити підтримку USDT для користувачів з ЄС.

Що дозволено:

зберігання та перекази: згідно з роз’ясненнями ESMA, зберігання та перекази USDT не вважаються публічною пропозицією або допуском до торгівлі, тому не заборонені. Користувачі можуть зберігати USDT у своїх гаманцях або переказувати його іншим особам;

виведення коштів: платформи можуть дозволяти користувачам виводити свої залишки USDT, щоб забезпечити плавний перехід до нових регуляторних вимог;

торгівля на децентралізованих платформах (DeFi): оскільки децентралізовані платформи не підпадають під дію MiCA.

Таким чином, хоча MiCA не забороняє повністю використання USDT, він значно обмежує його доступність та використання на регульованих платформах у ЄС.

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Хто виграє від дій Tether?

Як пояснив Андрій Рябчук, поступове усунення USDT з європейського ринку відкриває нові можливості для інших стейблкоїнів, які відповідають вимогам регламенту MiCA. Найбільшим бенефіціаром цієї ситуації став USD Coin (USDC), емітований компанією Circle.

Circle отримала ліцензію електронної грошової установи (EMI) у Франції, що дозволяє їй випускати USDC та EURC відповідно до стандартів MiCA. Це надало компанії конкурентну перевагу на європейському ринку, де інші великі стейблкоїни, такі як USDT, не відповідають новим регуляторним вимогам. Завдяки цьому, USDC зміцнює свої позиції в Європі, забезпечуючи користувачам стабільний і регульований цифровий актив.

Що далі?

З введенням у дію MiCA, ЄС чітко дав зрозуміти, що на регульованих криптовалютних ринках регіону будуть дозволені тільки стейблкоїни, випущені уповноваженими організаціями. Це не означає кінець USDT у світі, але змінює його роль в Європі.

Очевидно, що норми MiCA будуть розширюватися, особливо враховуючи стрімкий розвиток крипторинку та появу нових загроз. Схоже, регулювання цифрових активів вже стало більш жорсткішим, ніж фіату, і це тільки початок.

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Допоміжні матеріали icomplyis.com, coinbase.com, uk.wikipedia.org, vaultody.com, panewslab.com, fatf-gafi.org.