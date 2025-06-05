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Криптобіржа OKX припинить підтримку USDC

05.06.2025 13:40
Ольга Деркач
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Криптовалютна біржа OKX повідомила, що з 13 червня припиняє підтримку продуктів Earn, пов’язаних із стейблкоїном USDC

Криптобіржа OKX припинить підтримку USDC

Криптобіржа OKX припинить підтримку USDC Фото: freepik.com

Усі залишки на акаунтах користувачів у цьому активі буде автоматично обміняно на USDT у співвідношенні 1:1. Це стосуватиметься як звичайного балансу, так і активів у безпечному режимі Earn. Після вказаної дати торгівля та внесення депозитів у USDC стануть неможливими, а всі відкриті угоди з участю цього стейблкоїна будуть автоматично закриті.

Крім того, OKX повідомила про делістинг низки торгових пар у своєму сервісі спотової торгівлі. Згідно з офіційним оголошенням платформи, рішення ухвалене в межах періодичної перевірки торгових пар на відповідність критеріям лістингу

Зокрема, з сервісу конвертації будуть вилучені наступні пари:

  • ZERO/USDT
  • ZERO/USD
  • PRQ/USDT
  • PRQ/USD
  • IQ/USD
  • IQ/USDT
  • ARTY/USDT
  • ARTY/USD
  • SAMO/USDT
  • SAMO/USD
  • USDT/USDC.

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Водночас пара USDC/USDT залишиться доступною для торгівлі.

Делістинг відбувся 4 червня 2025 року. Користувачам, які заздалегідь не скасували всі активні ордери з цими парами, система зробить це автоматично. Як уточнює OKX, процедура може зайняти від одного до трьох робочих днів.

Крім того, ще 28 травня з 06:00 UTC біржа призупинила можливість внесення депозитів у криптовалютах ZERO, PRQ, IQ, ARTY та SAMO. А з 4 вересня 2025 року о 08:00 UTC платформа заблокує виведення цих активів. Після завершення делістингу токени будуть доступні лише для перегляду в розділі «Активи», але не для торгівлі.

Нагадаємо, що OKX оголосила про те, що вона стала однією з перших компаній, яка отримала ліцензію MiCA та дозвіл на надання своїх послуг по всій Європі. Отримавши дозвіл, OKX зможе надавати регульовані, локалізовані криптовалютні продукти та послуги більш ніж 400 мільйонам європейців, які проживають у 28 країнах-членах Європейської економічної зони (ЄЕЗ), через свій хаб на Мальті.

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Джерела: OKX, ITC.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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