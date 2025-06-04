2 криптовалюти, які готуються до ралі

Цього тижня криптовалютну сцену сколихнула несподівана подія: один з найбільших платіжних процесорів у Центральній Азії зупинив транзакції з біткоїнами, посилаючись на переоцінку регуляторних норм

Поки світові ринки поглинали шок, мережі альткоїнів спокійно почали повзти вгору. Активність у менш відомих, але корисних блокчейнах різко зросла, що свідчить про ротацію капіталу від популярних монет до токенів, які мають реальну цінність.

На тлі цього переходу посилилися спекуляції навколо масштабованих токенів, готових до використання в бізнесі. Проекти, що вирішують проблеми локалізації, перевантаженості мережі та сумісності з підприємствами, раптово опинилися в центрі уваги. Розглянемо дві монети, які наразі формують цей наратив.

Quant (QNT)

Overledger від Quant стає серйозним претендентом на роль інфраструктурної основи для цифрових валют центральних банків (CBDC), які все активніше переходять до експериментальних і пілотних етапів запуску. У травні Європейський центральний банк включив Quant до технічного опитування партнерів для створення архітектури оптової CBDC. Така увага була спричинена запуском платформи Overledger у форматі PaaS (платформа як послуга), що пришвидшує інтеграцію між публічними та приватними блокчейнами.

Окрім CBDC, модулі токенізації корпоративного рівня від Quant зацікавили міжнародні банківські консорціуми, особливо в Європі та на Близькому Сході. Вони дають змогу токенізувати різні активи — акції, облігації та нерухомість — з урахуванням вбудованих механізмів дотримання нормативних вимог.

Цікаве по темі: Ціна Solana стрімко зростає — технічний аналіз

Партнерства з Oracle і SIAchain укріпили спроможність Quant відповідати суворим стандартам корпоративної безпеки. У квітні токен Quant знову викликав інтерес на тлі симуляцій транскордонних розрахунків між Італією та Азербайджаном із використанням токенізованих стейблкоїнів.

Aptos (APT)

Aptos нещодавно привернув увагу завдяки новим партнерствам у регіоні MENA, зокрема через співпрацю з Abu Dhabi Global Market (ADGM) для розвитку Web3-інфраструктури. Крім того, Aptos Labs розширив освітні ініціативи для розробників, запустивши Aptos Academy кількома центральноазійськими мовами.

Цей блокчейн першого рівня стабільно демонструє високу пропускну здатність і низьку затримку. У другому кварталі 2025 року Aptos опрацював понад 215 млн транзакцій із доступністю 99,99%, що стало важливою віхою в еволюції протоколу. Тим часом фонди екосистеми Aptos профінансували понад 40 проєктів за останні два місяці — від DeFi-додатків до децентралізованих рішень для зберігання даних.

Нещодавно було запущено кампанію Liquid Aptos (LAPT) — нову програму стимулювання стейкінгу. Вона дозволяє користувачам зберігати ліквідність, одночасно беручи участь в управлінні мережею та стейкінгу. Механізм LAPT заснований на моделі Ethereum із використанням LST (Liquid Staking Tokens) і вже набув популярності серед валідаційних спільнот.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

TRX встановив новий рекорд за обсягом переказів

Біткоїн чекає на «очищення» перед новим стрибком — аналітик

Ціна Dogecoin обвалилася нижче рівня підтримки $0,2 — що далі

Джерело: Live Bitcoin News.