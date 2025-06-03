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Ціна Solana стрімко зростає — технічний аналіз

03.06.2025 17:00
Микола Деркач
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SOL подорожчала майже на 7% після пробиття рівня $159, підтриманого значним зростанням обсягів торгів. Наразі показники ланцюжка та попит у мережі вказують на стійкий тиск у бік зростання

Ціна Solana стрімко зростає — технічний аналіз

Ціна Solana стрімко зростає — технічний аналіз Фото: pexels.com

Solana очолює криптовалютне відновлення — бики перехопили ініціативу та штовхають SOL за межі $160 — цьому сприяє сплеск користувацької активності та зростання взаємодії з мережею. Попри загальну нестабільність на ринку, SOL додав майже 7% за останні 24 години — цьому сприяли рекордний обсяг транзакцій та сплеск кількості щоденних активних адрес.

Згідно з даними технічного аналізу CoinDesk Research, зростання набрало обертів після того, як SOL відскочив від обіднього спаду, а накопичення було помітно на ключових відкатах.

Технічна структура залишається позитивною: її підтримують значні обсяги торгів і послідовне формування вищих мінімумів. Аналітики зазначають, що прорив збереже інерцію, якщо ціна буде утримуватися вище нещодавніх рівнів підтримки. Якщо імпульс збережеться, наступною ціллю стане рівень $165.

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Основні моменти технічного аналізу:

  • SOL зріс із $153,66 до $159,92 за 24 години — це +6,9% у діапазоні $10,57.
  • Ключовий прорив вище $155,55 підтверджений зростанням обсягів, що запустило потужний бичачий імпульс.
  • Нова зона опору сформувалась на рівні $162,46 після двох невдалих спроб пробою — поблизу $160,20 утворився патерн «подвійна вершина».
  • Підтримка утрималася в діапазоні $151,89–$152,21, підтверджена значним накопиченням обсягів у період 13:00-14:00.
  • Рівень $159,85 тепер виконує роль короткострокової підтримки — покупці відстояли його під час останньої сесії.
  • Рівень 61,8% за Фібоначчі ($159,73) укріпився як внутрішньоденне дно.

Також зауважимо, що консолідація трохи нижче $160 свідчить про потенціал продовження зростання, якщо бики знову захоплять $162.

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За матеріалами coindesk.com.

Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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