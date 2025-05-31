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До 18% біткоїнів втрачено назавжди: скільки залишилося для майнінгу

31.05.2025 13:00
Ольга Деркач
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Bitcoin має жорстко обмежену емісію — 21 млн монет. Станом на травень 2025 року вже видобуто близько 19,6 млн BTC, що становить приблизно 93,3% від загальної пропозиції

До 18% біткоїнів втрачено назавжди: скільки залишилося для майнінгу

До 18% біткоїнів втрачено назавжди: скільки залишилося для майнінгу Фото: pexels.com, freepik.com

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Cointelegraph.

У статті зазначається, що наразі залишилося майнити близько 1,4 млн BTC, і цей процес триватиме понад століття через механізм халвінгу — зменшення винагороди за блок удвічі кожні 210 000 блоків, або орієнтовно кожні 4 роки.

Втрати, які не повернути

Не всі видобуті біткоїни доступні. За оцінками аналітичних компаній, таких як Chainalysis та Glassnode, від 3 до 3,8 млн BTC (14-18% від загальної пропозиції) вважаються втраченими назавжди через забуті паролі, знищені жорсткі диски або інші причини. Це означає, що реальна кількість доступних для обігу біткоїнів становить близько 16-17 млн.

Що буде після завершення майнінгу?

Очікується, що останній Біткоїн буде видобутий приблизно у 2140 році. Після цього майнери отримуватимуть винагороду виключно у вигляді транзакційних комісій. Механізм автоматичного коригування складності майнінгу забезпечує стабільну роботу мережі, навіть якщо кількість майнерів змінюється.

До 18% біткоїнів втрачено назавжди: скільки залишилося для майнінгу

Фото: cointelegraph.com

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«Чи знали ви? Крива пропозиції Біткоїна не має звичайного кінця. Вона слідує асимптотичній траєкторії — своєрідному економічному парадоксу Зенона, за якого винагорода постійно зменшується, але ніколи не досягає нуля. Майнінг триватиме приблизно до 2140 року, коли буде випущено понад 99,999% із загального обсягу 21 мільйон BTC», — йдеться у матеріалі.

Енергоспоживання та екологічні аспекти

Зі зменшенням винагороди за блок майнери шукають дешевші та екологічніші джерела енергії. За даними Cambridge Centre for Alternative Finance, від 52% до 59% майнінгу біткоїнів наразі здійснюється з використанням відновлюваних або низьковуглецевих джерел енергії.

Біткоїн продовжує залишатися дефляційним активом з передбачуваною емісією та зростаючою рідкістю. Його обмежена пропозиція, втрачені монети та зменшення винагороди за блок створюють унікальні умови для довгострокового збереження вартості.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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