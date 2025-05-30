Dogecoin може досягти $12 — криптоаналітик

Інтерес трейдерів та аналітиків до ціни Dogecoin (DOGE) зростає після того, як на різних часових інтервалах були помічені ключові технічні ознаки. Зокрема, поєднання короткострокових та довгострокових індикаторів підтверджує зростання ціни DOGE

Трейдер Tardigrade відзначив, що ціна Dogecoin за останні 10 днів пройшла однакову модель накопичення і прориву. Спочатку мемкоїн проходить фазу консолідації, за якою слідує різке зростання ціни.

Наразі аналітик виявив три цикли, і поточний цикл тільки починається. Виходячи з поточної тенденції, Tardigrade прогнозує, що в міру просування циклу ціна може зрости до $3-$12.

Подібні події в 2017 і 2021 роках починалися з падіння, відновлення і стабільного зростання обсягів торгів. На основі цих історичних ознак аналітик зазначив, що поточна тенденція може призвести до чергового великого зростання.

На місячному графіку цін Dogecoin заокруглене дно вказувало на період накопичення перед стрибком. Ця форма була помітна як під час ралі 2017, так і 2021 років.

Отже, модель, що спостерігається на існуючому графіку, слідує тій самій тенденції. Ціна поступово зростає і наближається до зони, яка може призвести до прориву.

За даними Bitcoinsensus, протягом багатьох років ціна Dogecoin постійно зростала. Перший етап кожного циклу — це підйом вище низхідного трикутника, за яким незабаром слідує кількамісячне зростання.

Цікаве по темі: Як передати у спадок інвестиційний портфель: криптовалюту, акції та інші активи

Крім того, перший цикл приніс 80-кратний приріст, а другий — 240-кратний. Наступний цикл може принести 140-кратний приріст, як показує історія.

Більш того, циклічна модель схожа на попередні моделі, які призвели до значних проривів.

На коротших часових інтервалах ціна Dogecoin сформувала сигнали, що може почати відскок від підтримки. На графіку, опублікованому аналітиком Алі Мартінесом, TD Sequential вказав на сигнал купівлі поблизу $0,224. Історично цей сигнал пов’язаний з помірним зростанням цін після закінчення низхідного тренду.

Крім того, стабілізація Dogecoin вище рівня підтримки $0,224 сформувала бичачу модель поглинання. Якщо торгівля залишиться вище цього рівня, це може призвести до тестування найближчих рівнів опору на $0,229 і $0,232.

На думку аналітика, це зростання може призвести до подальшого підвищення курсу після збільшення обсягу ринку.

Тим часом, останні аналізи показали, що ціна Dogecoin може повторювати історичний цикл прориву, підкріплений зростанням активності в мережі та технічними формаціями.

Ціна пробила багаторічну лінію опору, і аналітики прогнозують $0,65 на основі таких моделей, як «перевернута голова і плечі».

Крім того, підвищена активність адрес і підтверджений сигнал про прорив свідчать про сильний інтерес покупців. Якщо динаміка збережеться, можуть з’явитися короткострокові цілі на рівні $0,29 і довгострокові рівні вище $0,60.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

4 криптовалюти, які можуть злетіти найближчим часом

Біткоїн може зрости до $120 000: причини

Відомий криптотрейдер втратив $15 млн за 15 годин

Джерело: The Coin Republic.