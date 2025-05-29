close-btn
PaySpaceMagazine

4 криптовалюти, які можуть злетіти найближчим часом

29.05.2025 17:30
Микола Деркач
Читати росiйською

Крипторинок не стоїть на місці — з’являються нові проєкти, а старі готуються до прориву. Ось чотири криптовалюти, які вже зараз привертають увагу інвесторів і можуть серйозно зрости в ціні найближчим часом

4 криптовалюти, які можуть злетіти найближчим часом

4 криптовалюти, які можуть злетіти найближчим часом Фото: freepik.com

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol працює на блокчейні Base від Coinbase і нагадує маркетплейс, який дозволяє створювати та торгувати токенами AI-агентів (програмна система або бот, що працює на основі штучного інтелекту та виконує певні завдання автономно або з мінімальним втручанням людини). Зокрема, це боти для трейдингу, геймінгу чи генерації контенту.

За місяць ціна VIRTUAL зросла більш ніж на 520% — з $0,41 до $2,58. Попит на проєкт підтримується хайпом довкола штучного інтелекту, а токени таких агентів, як VaderAI та aixbt, демонструють хороші результати. Наразі VIRTUAL торгується на 55% нижче свого піку — тобто потенціал зростання ще є.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid — це децентралізована біржа для торгівлі ф’ючерсами, яка з’явилася наприкінці 2024 року. На відміну від більшості DeFi-проєктів, вона працює не на чужому блокчейні, а на власному швидкому ланцюгу першого рівня. Завдяки цьому забезпечується миттєва обробка транзакцій, відсутність газових комісій та прозора книга ордерів на блокчейні.

У травні токен HYPE виріс на 108%, досягнувши рекордної позначки майже $40. Щоденні обсяги торгів перевищили $17 млрд, а відкриті позиції — $10 млрд.

Проєкт орієнтований на активну спільноту: більшість комісій повертається стейкерам токена, а відсутність великих венчурних інвесторів знижує ризик різких продажів.

Читайте також: Біткоїн націлився на новий рекорд — TradingShot

XRP (XRP)

XRP — одна з найвідоміших криптовалют для швидких і недорогих міжнародних переказів. Її використовують великі фінансові компанії у різних країнах. Нещодавно XRP отримала новий поштовх до розвитку завдяки запуску платформи для токенізації нерухомості у Дубаї на базі XRP Ledger. Це свідчить про зростання попиту на цей токен у великих секторах економіки.

Solana (SOL)

Solana знову в центрі уваги — особливо після анонсу масштабного оновлення Alpenglow, яке скоротить час фіналізації транзакцій із 12,8 секунди до 100-150 мілісекунд. Це зробить мережу ще швидшою та зручнішою для масового використання.

Solana вже користується популярністю завдяки низьким комісіям і високій швидкості, а нове оновлення лише посилить її позиції на тлі наближення нового бичачого ринку.

Зауважимо, що цей матеріал не є фінансовою порадою. Інвестування в криптовалюту пов’язане з високими ризиками. Завжди проводьте власне дослідження, аналізуйте ринок та враховуйте свою толерантність до ризику. У разі сумнівів — зверніться до незалежного фінансового консультанта.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заробляють Біткоїн-майнери — дослідження

5 альткоїнів, які готові до значного зростання — аналітик

Відомий криптотрейдер втратив $15 млн за 15 годин

Допоміжні матеріали cryptopolitan.com, disruptafrica.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн може зрости до $120 000: причини 29.05.2025

Біткоїн може зрости до $120 000: причини
Нова компанія приєдналася до рейтингу найбільших власників Біткоїна 29.05.2025

Нова компанія приєдналася до рейтингу найбільших власників Біткоїна
Емітент стейблкоїна USDC виходить на біржу 29.05.2025

Емітент стейблкоїна USDC виходить на біржу
Біткоїн націлився на новий рекорд — TradingShot 28.05.2025

Біткоїн націлився на новий рекорд — TradingShot
Скільки заробляють Біткоїн-майнери — дослідження 28.05.2025

Скільки заробляють Біткоїн-майнери — дослідження
Компанія Трампа планує залучити $3 млрд для купівлі біткоїнів 27.05.2025

Компанія Трампа планує залучити $3 млрд для купівлі біткоїнів
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2025 — аналітика
ТОП статей 28.05.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2025 — аналітика

 Як передати у спадок інвестиційний портфель: криптовалюту, акції та інші активи
ТОП статей 23.05.2025

Як передати у спадок інвестиційний портфель: криптовалюту, акції та інші активи
Останні новини
29.05.2025  19:30

Telegram планує залучити $1,5 млрд через продаж облігацій

 29.05.2025  17:30

4 криптовалюти, які можуть злетіти найближчим часом

 29.05.2025  16:30

Біткоїн може зрости до $120 000: причини

 29.05.2025  15:30

Українці можуть залучити до 1 млн грн на запуск стартапу — деталі

 29.05.2025  14:30

Нова компанія приєдналася до рейтингу найбільших власників Біткоїна

 29.05.2025  13:30

БЕБ повернуло Укргазбанку майновий комплекс вартістю 200 млн грн

 29.05.2025  11:20

Емітент стейблкоїна USDC виходить на біржу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber