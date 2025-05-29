4 криптовалюти, які можуть злетіти найближчим часом

Крипторинок не стоїть на місці — з’являються нові проєкти, а старі готуються до прориву. Ось чотири криптовалюти, які вже зараз привертають увагу інвесторів і можуть серйозно зрости в ціні найближчим часом

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals Protocol працює на блокчейні Base від Coinbase і нагадує маркетплейс, який дозволяє створювати та торгувати токенами AI-агентів (програмна система або бот, що працює на основі штучного інтелекту та виконує певні завдання автономно або з мінімальним втручанням людини). Зокрема, це боти для трейдингу, геймінгу чи генерації контенту.

За місяць ціна VIRTUAL зросла більш ніж на 520% — з $0,41 до $2,58. Попит на проєкт підтримується хайпом довкола штучного інтелекту, а токени таких агентів, як VaderAI та aixbt, демонструють хороші результати. Наразі VIRTUAL торгується на 55% нижче свого піку — тобто потенціал зростання ще є.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid — це децентралізована біржа для торгівлі ф’ючерсами, яка з’явилася наприкінці 2024 року. На відміну від більшості DeFi-проєктів, вона працює не на чужому блокчейні, а на власному швидкому ланцюгу першого рівня. Завдяки цьому забезпечується миттєва обробка транзакцій, відсутність газових комісій та прозора книга ордерів на блокчейні.

У травні токен HYPE виріс на 108%, досягнувши рекордної позначки майже $40. Щоденні обсяги торгів перевищили $17 млрд, а відкриті позиції — $10 млрд.

Проєкт орієнтований на активну спільноту: більшість комісій повертається стейкерам токена, а відсутність великих венчурних інвесторів знижує ризик різких продажів.

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XRP (XRP)

XRP — одна з найвідоміших криптовалют для швидких і недорогих міжнародних переказів. Її використовують великі фінансові компанії у різних країнах. Нещодавно XRP отримала новий поштовх до розвитку завдяки запуску платформи для токенізації нерухомості у Дубаї на базі XRP Ledger. Це свідчить про зростання попиту на цей токен у великих секторах економіки.

Solana (SOL)

Solana знову в центрі уваги — особливо після анонсу масштабного оновлення Alpenglow, яке скоротить час фіналізації транзакцій із 12,8 секунди до 100-150 мілісекунд. Це зробить мережу ще швидшою та зручнішою для масового використання.

Solana вже користується популярністю завдяки низьким комісіям і високій швидкості, а нове оновлення лише посилить її позиції на тлі наближення нового бичачого ринку.

Зауважимо, що цей матеріал не є фінансовою порадою. Інвестування в криптовалюту пов’язане з високими ризиками. Завжди проводьте власне дослідження, аналізуйте ринок та враховуйте свою толерантність до ризику. У разі сумнівів — зверніться до незалежного фінансового консультанта.

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Допоміжні матеріали cryptopolitan.com, disruptafrica.com.