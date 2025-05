Біткоїн націлився на новий рекорд — TradingShot

Згідно з аналізом TradingShot, на графіку Bitcoin сформувалася технічна модель «золотий хрест» — сигнал, що традиційно вважається передвісником потужного зростання. У поєднанні з бичачими показниками на тижневому графіку це може відкрити шлях до нового цінового рекорду для криптовалюти

«Золотий хрест» зазвичай виникає, коли 50-денна ковзна середня піднімається вище за 200-денну. Паралельно з цим тижневий індикатор MACD для Bitcoin також сформував бичачий перетин, що ще більше зміцнює сигнал про зростання.

Історично такі сигнали передували потужним ралі, і нинішня ринкова структура демонструє сильну подібність. Біткоїн залишається у межах висхідного каналу та має простір для подальшого зростання.

На основі рівнів розширення Фібоначчі та переважаючої бичачої моделі, TradingShot прогнозує, що Біткоїн може піднятися до $165 000, що потенційно на 51% вище за його поточну ціну близько $109 000.

#Bitcoin has just completed a 1D Golden Cross, with the 1W MACD also forming its own Bullish Cross.

This is consistent market structure with all 4 technical Bullish Legs of the 2.5-year Channel Up pattern since the November 2022 bottom.

The current consolidation is no different… pic.twitter.com/DsLZNrCwTf

— TradingShot (@TradingShot) May 28, 2025