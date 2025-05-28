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Біткоїн націлився на новий рекорд — TradingShot

28.05.2025 17:30
Ольга Деркач
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Згідно з аналізом TradingShot, на графіку Bitcoin сформувалася технічна модель «золотий хрест» — сигнал, що традиційно вважається передвісником потужного зростання. У поєднанні з бичачими показниками на тижневому графіку це може відкрити шлях до нового цінового рекорду для криптовалюти

Біткоїн націлився на новий рекорд — TradingShot

Біткоїн націлився на новий рекорд — TradingShot Фото: pexels.com

«Золотий хрест» зазвичай виникає, коли 50-денна ковзна середня піднімається вище за 200-денну. Паралельно з цим тижневий індикатор MACD для Bitcoin також сформував бичачий перетин, що ще більше зміцнює сигнал про зростання.

Історично такі сигнали передували потужним ралі, і нинішня ринкова структура демонструє сильну подібність. Біткоїн залишається у межах висхідного каналу та має простір для подальшого зростання.

На основі рівнів розширення Фібоначчі та переважаючої бичачої моделі, TradingShot прогнозує, що Біткоїн може піднятися до $165 000, що потенційно на 51% вище за його поточну ціну близько $109 000.

Тим часом, у відповідь на появу «золотого хреста», аналітики SmartReversal вказали кілька важливих короткострокових рівнів, за якими слід стежити. У своїй окремій публікації від 28 травня вони зазначили, що це особливо помітне явище, оскільки подібні сигнали ще не з’являлися на основних фондових індексах.

Верхня лінія індикатора Боллінджера, яка раніше розширювалась під час консолідації, почала вирівнюватись і згинатися вниз. Це свідчить про зміну попередньої динаміки та може вказувати на ослаблення імпульсу.

Водночас індекс відносної сили (RSI) впав до 65,79 після піку біля 84, навіть коли ціни зростали. Така ведмежа дивергенція часто є раннім сигналом можливої корекції.

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Ключові цінові рівні Bitcoin

Наразі Bitcoin зіштовхується з опором біля $111 195 — цей рівень збігається з локальним максимумом і верхньою лінією Боллінджера. Підтримка розташована біля 20-денної ковзної середньої ($109 191), 50-денної ($105 595) та 200-денної ($96 716).

Якщо Bitcoin не зможе пробити опір $111 195, а RSI продовжить знижуватись, можливе зниження до 20- чи 50-денної середньої. Пробій нижче 200-денної ковзної середньої може сигналізувати про більш песимістичний середньостроковий прогноз.

З іншого боку, впевнений прорив вище верхньої межі Боллінджера скасує ведмежу дивергенцію та підтвердить продовження бичачого тренду.

Bitcoin наразі утримується на рівні близько $110 000, попри побоювання рецесії. Помітним чинником підтримки імпульсу стало зростання інтересу з боку корпорацій до зберігання Bitcoin як казначейського активу.

Зокрема, компанія Trump Media and Technology Group (NASDAQ: DJT), яка володіє Truth Social і частково належить Дональду Трампу, оголосила про залучення $3 млрд для купівлі Bitcoin. Фінансування включає продаж акцій на $1,5 млрд і випуск незабезпечених облігацій із нульовим купоном на $1 млрд. Очікується, що угода буде завершена 29 травня.

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Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
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