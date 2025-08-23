close-btn
2 акції з вигідними дивідендами, які варто купити зараз

23.08.2025 10:00
Микола Деркач

Для інвесторів у часи волатильності найбільш привабливими залишаються акції компаній, що стабільно виплачують дивіденди. Нижче — дві з них, які варто розглянути зараз

Walmart (NYSE: WMT)

За останній рік бренд показав один із найсильніших результатів серед великих ритейлерів США: акції зросли більш ніж на 35%. На момент написання матеріалу котирування WMT становили $101, що на 12% більше від початку року.

Компанія перевершувала очікування аналітиків щодо прибутку 11 кварталів поспіль і залишається добре позиціонованою в умовах високої інфляції завдяки масштабам та лідерству у витратах.

Завдяки 10 500 магазинам по всьому світу Walmart має безпрецедентний вплив на постачальників і стійкість до тарифів. Дві третини основного асортименту виробляється у США, що дозволяє компанії компенсувати тиск витрат завдяки змінам у ланцюжку постачання та гнучкому ціноутворенню.

Варто зазначити, що у І кварталі 2025 фінансового року продажі зросли на 4% у річному вимірі, а керівництво очікує зростання на 3-4% за рік. Е-commerce зріс на 22%, тоді як високорентабельні сегменти, такі як реклама та членські внески, продовжують розширюватися.

Для інвесторів, які шукають стабільний дохід, Walmart пропонує надійність: компанія підвищує дивіденди вже 53 роки поспіль, отримавши статус «Dividend King». Наразі вона виплачує квартальний дивіденд у розмірі $0,24 на акцію з річною прибутковістю 0,93%.

Хоча цей рівень здається скромним, стабільні виплати підкреслюють здатність Walmart поєднувати зростання з поверненням коштів акціонерам.

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)

Компанія досягла максимуму за 52 тижні на рівні $177,98, а акції зросли більш ніж на 11% за рік і майже на 24% з початку року.

Сильні обсяги торгів і стратегічні кроки підживили зростання, відображаючи відновлення довіри інвесторів.

Як одна з найбільш стійких до криз компаній у сфері охорони здоров’я, J&J виграє від диверсифікованого портфеля у фармацевтиці та медичних пристроях, підтриманого понад 275 дочірніми компаніями у світі.

Її масштаби підтверджуються 26 продуктовими платформами, кожна з яких генерує понад $1 млрд щорічних продажів, що забезпечує стабільні потоки доходів.

Підкріплена одним із найбільших бюджетів на R&D у секторі, компанія добре підготовлена підтримувати інновації крізь економічні цикли.

Для інвесторів, орієнтованих на дохід, J&J виплачує квартальні дивіденди у розмірі $1,30 на акцію з річною прибутковістю 2,92%.

За матеріалами finbold.com.

