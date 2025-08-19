close-btn
Скільки дивідендів отримають власники акцій Google

19.08.2025 13:00
Ольга Деркач

Компанія Alphabet Inc (Google) виплатить квартальні дивіденди акціонерам 15 вересня

Скільки дивідендів отримають власники акцій Google Фото: freepik.com

Наразі прогнозована дивідендна дохідність Alphabet Inc становить 0,41%, виходячи з річної виплати $0,84 на акцію.

Майбутня виплата складе $0,21 на акцію, що не змінилося порівняно з попереднім кварталом. Для інвесторів, які тримають 100 акцій GOOGL, це означає загальний платіж у розмірі $21.

Динаміка акцій Google

На момент написання акції Google торгувалися на рівні $204. Наразі папери рухаються до річного та історичного максимуму у $208,7, наближаючись до зони опору на рівні $204,4 та демонструючи сильні фундаментальні показники.

Alphabet і далі виділяється як технологічний лідер із ринковою капіталізацією майже $2,5 трлн і відносно помірним коефіцієнтом P/E у 22,16. Для порівняння, у Apple цей показник становить 35,1.

Цікаве по темі: Microsoft виплатить дивіденди у вересні: скільки отримають власники акцій

Основою бізнесу залишаються веббраузер і рекламна діяльність YouTube, але значне зростання забезпечують також досягнення Google у сфері штучного інтелекту (ШІ/AI). Крім того, компанія робить кроки у криптовалютному напрямку — наприклад, інвестувала $3,2 млрд у майнера Біткоїна TeraWulf.

Втім, у короткостроковій перспективі котирування можуть зазнати коливань залежно від рішення Міністерства юстиції США (DOJ) у справі про монополію пошукової системи.

Нагадаємо, що компанія Google тестує новий сервіс грошових переказів через свій онлайн-гаманець і пошук у співпраці з Wise, Ria Money Transfer та Xe. Нова функція, яку зараз випробовують серед користувачів Google у США, дозволить людям, що шукають варіанти міжнародних платежів на популярних напрямках — з долара США в індійську рупію (INR), філіппінське песо (PHP), мексиканський песо (MXN) та бразильський реал (BRL) — порівнювати пропозиції та надсилати гроші через вибраних провайдерів.

Джерело: Finbold.

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.