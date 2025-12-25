Ця криптовалюта принесла 700% прибутку в 2025 році

Ширший ринок криптовалют, схоже, завершує 2025 рік у стриманому режимі, однак кілька активів виділилися значними притоками капіталу

Рік добігає кінця, а Біткоїн (BTC) — перша криптовалюта — намагається наростити імпульс після падіння нижче позначки $100 000.

Хоча Біткоїн розпочав рік дуже впевнено, актив прямує до підсумкових втрат, тоді як інші активи завершують один із найвражаючих років у своїй історії.

На цьому тлі Zcash (ZEC) став одним із найпомітніших активів 2025 року, різко випередивши Біткоїн, попри те що на старті року був відносно малопомітним і недорогим криптоактивом.

Станом на момент підготовки матеріалу ZEC торгувався по $446, що відповідає зростанню приблизно на 699% від початку року. Для порівняння, Біткоїн торгувався поблизу $90 430, демонструючи падіння приблизно на 3,3% від початку року після того, як віддав значну частину ранніх здобутків.

Ця розбіжність показує, як у 2025 році капітал перерозподілявся всередині крипторинку. Зокрема, Біткоїн почав рік із сильним імпульсом, підкріпленим інституційними притоками й збереженим оптимізмом після максимумів попереднього циклу.

Однак упродовж року BTC було складно втримати висхідну динаміку на тлі фіксації прибутку, волатильності потоків у ETF та загальнішого переходу інвесторів у режим уникнення ризику. Ці чинники тиснули на результат Біткоїна, і попри кілька ралі він може завершити рік із невеликим мінусом.

Чому Zcash значно випередив Біткоїн

Zcash, своєю чергою, виграв від нового фокуса на приватності у цифрових фінансах, що підштовхнуло інвесторів до активів із вищим рівнем конфіденційності транзакцій — сфери, у якій ZEC давно вирізняється.

Водночас дедалі активніше використання захищених транзакцій зменшило ліквідну пропозицію. Подальші оновлення мережі поліпшили зручність користування та посилили впевненість у довгостроковій актуальності протоколу.

Свою роль зіграла й динаміка дефіциту. Очікування, пов’язані з графіком емісії Zcash і жорсткішою ефективною пропозицією, допомогли підсилити рух угору, щойно з’явився імпульс.

Коли ZEC у другій половині року пробив багаторічні рівні опору, технічні покупки та імпульс, підсилений використанням кредитного плеча, прискорили зростання, піднявши токен із двозначних цін на початку року до понад $400 у грудні.

Отже, інвестор, який розмістив би капітал у Zcash на початку 2025 року, зараз мав би прибуток приблизно в шість-сім разів вищий, від початкових вкладень, тоді як аналогічна інвестиція в Біткоїн наразі була б у мінусі.

За матеріалами finbold.com.