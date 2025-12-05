Binance запустив криптозастосунок для дітей і підлітків

Криптовалютна біржа Binance запустила Binance Junior — криптозастосунок для дітей і підлітків, який працює під повним контролем батьків

Новий продукт орієнтований на користувачів віком від 6 до 17 років (або до 21 року в країнах, де повноліття настає у 21 рік) і має допомогти сім’ям відповідально познайомити молодь зі світом цифрових активів та сформувати звичку заощаджувати.

У компанії пояснюють запуск тим, що фінанси швидко цифровізуються, а криптоактиви стають дедалі звичнішим інструментом у повсякденних розрахунках і заощадженнях. На цьому тлі Binance пропонує «сімейний» формат: батьки можуть створити для дитини окремий субакаунт, повністю прив’язаний до їхнього основного акаунта Binance. Це дозволяє контролювати доступ і всі дії, водночас даючи дитині зрозумілий, спрощений досвід користування.

Binance Junior має інтерфейс для молодих користувачів, який показує лише баланс активів і ключові функції. Серед них — Save, Earn та Send. У Binance підкреслюють, що такий підхід має знизити складність входу: дитина бачить лише базові можливості й не «губиться» у великій кількості розділів.

Окремий акцент зроблено на заощадженнях. Батьки можуть налаштувати «гнучкий» формат накопичення: внесені кошти автоматично підключаються до Junior Flexible Simple Earn. Дорослі поповнюють рахунок від імені дитини, а прогрес можна відстежувати разом — як навчальний елемент, що пояснює цінність регулярних накопичень.

Цікаве по темі: Binance відкрила демо-торгівлю для українських користувачів

Компанія також наголошує на безпеці та контрольованому середовищі: батьки залишаються відповідальними за управління, а всі операції перебувають під їхнім наглядом через батьківську панель.

Щоб почати користуватися, потрібно відкрити Binance і натиснути кнопку Binance Junior у батьківському застосунку, заповнити реєстраційну форму, а потім встановити Binance Junior на пристрій дитини (Apple App Store або Google Play). Далі — відсканувати QR-код у батьківському застосунку, щоб прив’язати акаунти.

Binance позиціонує новинку як інструмент для сімей, які хочуть зробити перші кроки у світі цифрових активів «безпечно та відповідально» — під контролем дорослих і з фокусом на фінансові звички.

Джерело: Binance.