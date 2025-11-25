На Binance та Чанпена Чжао подали до суду: причина

Binance Holdings Ltd. стала відповідачем у позові, у якому стверджується, що криптобіржа «свідомо сприяла» криптотранзакціям, які здійснював Хамас перед нападом на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Тоді було вбито 1 200 людей та взято 250 заручників

Понад 300 постраждалих та родичів жертв нападу подали позов проти Binance, співзасновника Чанпена Чжао та топменеджерки Гуан’їн Чень відповідно до положення Закону про правосуддя щодо спонсорів тероризму. Позивачі стверджують, що Binance забезпечила проведення понад $1 млрд транзакцій для Хамасу, Хезболли та інших організацій, які США визначають як іноземні терористичні угруповання.

«Позов детально описує, як Binance свідомо сприяла переказу сотень мільйонів доларів, що допомогли тим, хто відповідальний за звірства нападу 7 жовтня, — сказав у заяві адвокат постраждалих Лі Волоський. — Коли компанія ставить прибуток вище за елементарні зобов’язання у сфері протидії тероризму, вона має бути притягнута до відповідальності — і буде».

Позов містить більше ймовірних транзакцій, пов’язаних із Хамасом, ніж ті, які оприлюднили США у 2023 році, коли Binance визнала провину у порушенні законів про боротьбу з відмиванням коштів та погодилася сплатити $4,3 млрд штрафів. Чжао також визнав провину, залишив посаду гендиректора та відбув чотири місяці у в’язниці. Президент США Дональд Трамп помилував його минулого місяця.

Binance та Чжао нині фігурують у чотирьох позовах у США, у яких їх звинувачують у сприянні Хамасу. Але 284-сторінковий позов у Північній Дакоті містить набагато більше деталей про конкретні криптогаманці, які, ймовірно, пов’язані з Хамасом і Хезболлою, а також Палестинським ісламським джихадом і Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

В позові стверджується, що компанія «навмисно вибудувала себе як прихисток для незаконної діяльності та чудово усвідомлювала, що серед її клієнтів були конкретні акаунти, контрольовані терористичними організаціями». Активи на цих акаунтах «могли цілком передбачувано бути використані для здійснення терористичних атак». Частина операцій відбулася вже після того, як Binance визнала провину, зазначають позивачі.

У позові зазначається, що Binance знала про використання Біткоїна бойовим крилом Хамасу, бригадою аль-Кассам, для збору коштів для угруповання, яке підтримує Іран. За даними FinCEN, Binance також не подавала звіти про підозрілу активність, пов’язану із фандрейзингом Хамасу.

Згідно із законодавством США, Binance була зобов’язана завадити доступу визначених терористичних організацій до фінансової системи США, впровадивши програму боротьби з відмиванням коштів, проводячи належну перевірку клієнтів та подаючи звіти про підозрілу активність. Намір оминати ці вимоги, як стверджується в позові, створив систему, яка давала Хамасу та іншим угрупованням можливість вільно переказувати криптовалюту.

Джерело: Bloomberg.