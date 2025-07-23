Нативний токен Binance оновив історичний максимум

Нативний токен найбільшої криптобіржі світу Binance встановив новий рекорд, на тлі зростаючих очікувань початку альтсезону

Ціна на Binance Coin (BNB) 23 липня в моменті перевищила $800, зафіксувавши новий абсолютний максимум для цього активу. За останній тиждень BNB додав понад 16%, а за місяць — майже 30%.

Завдяки зростанню ринкова капіталізація монети досягла $111,5 млрд — приблизно стільки ж, скільки має гігант спортивного одягу Nike.

BNB досягає нового етапу

«Дякую всім учасникам екосистеми — BTC-максималістам, власникам ETH, трейдерам, компаніям, адекватним регуляторам та тим, хто будує корисні рішення», — прокоментував подію колишній CEO Binance Чанпен Чжао.

Від жовтневого дна на рівні $200 під час ведмежого ринку 2023 року BNB уже зріс на 300%. Свіже зростання пов’язане з новиною про те, що Nano Labs — компанія, яка торгується на Nasdaq, — стала першою публічною компанією, що створила резерв в BNB. Вона зарезервувала 120 000 токенів на суму близько $90 млн.

Цей провайдер інфраструктури Web3 докупив ще 45 685 BNB через позабіржові (OTC) угоди за середньою ціною $764 за токен.

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Загальна пропозиція BNB становить 200 млн, з яких наразі в обігу — 139 млн токенів.

Такі дії вписуються у ширший тренд: компанії, що формують крипторезерви, починали з Біткоїна й Ethereum, а тепер звертають увагу й на інші альткоїни.

Альткоїни рвуться вгору

BNB — не єдиний токен, який демонструє вибухове зростання останніми тижнями. Аналітики дедалі частіше говорять про наближення альтсезону. Серед лідерів також — Ethereum і XRP.

Ціна Ethereum за місяць зросла на 67%, досягнувши максимуму за сім місяців — $3 800. Токен Ripple для транскордонних переказів 18 липня оновив історичний максимум — $3,65.

Solana за тиждень зросла на 24%, перевищивши $200, хоча досі відстає на 31% від піку січня.

Dogecoin додав 35% за тиждень, але все ще нижчий на 64% від свого рекорду 2021 року. Cardano за два тижні злетів на 50%, однак досі відстає на понад 70% від історичного максимуму, зафіксованого чотири роки тому.

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Джерело: Crypto Potato.