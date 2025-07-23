Trump Media накопичила близько $2 млрд у Біткоїні

Компанія Trump Media and Technology Group повідомила, що накопичила приблизно $2 млрд у Біткоїні та пов’язаних активах, оскільки президент США Дональд Трамп продовжує активно розвивати криптовалютний напрям, який значно збільшує його статки під час перебування на посаді

За словами компанії, Біткоїн наразі становить близько двох третин усіх її ліквідних активів. Пакет акцій Trump Media, який котирується на Nasdaq під тікером DJT, оцінюється майже в $2,3 мільярда.

Це черговий сигнал того, наскільки Трамп та його родина інтегрувалися в цифрову економіку: за оцінкою Forbes у червні, криптовалюта становить основу багатства президента США.

Попри колишній скепсис щодо цифрових активів, Трамп пообіцяв зробити США світовою столицею криптовалют. Він уже вжив кілька кроків у цьому напрямі: підписав указ про створення «стратегічного біткоїн-резерву», призначив «криптокерівника» та закликав Конгрес ухвалити низку законопроєктів, пов’язаних із криптовалютою.

Нещодавно Трамп підписав один із них — GENIUS Act, який отримав підтримку обох партій у Палаті представників.

Окрім того, Трамп заробив десятки мільйонів доларів на інших криптопроєктах — зокрема, децентралізованій платформі World Liberty Financial та мемкоїні $TRUMP, запуск якого відбувся за кілька днів до інавгурації.

За даними Reuters, родина Трампів, яка володіє більшістю у World Liberty, з моменту запуску проєкту у вересні заробила близько $500 мільйонів.

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Представники президента запевняють, що участь у World Liberty не створює конфлікту інтересів, оскільки всі активи Трампа розміщені у трасті, який нині керується його сином Дональдом Трампом-молодшим.

Проте юридично активи трасту належать «опосередковано» президенту, який є його засновником і єдиним бенефіціаром. Отже, він зможе розпоряджатися коштами після завершення каденції у 2029 році.

Критики, зокрема демократи в Конгресі та експерти з етики, застерігають, що поєднання політичної влади та особистих криптоінтересів президента створює ризики корупції.

«Як власник криптоактивів, президент Трамп, імовірно, виграє від політики, яку сам просуває», — йдеться у звіті правозахисної організації Democracy Defenders Fund за квітень.

Перед інавгурацією в січні Трамп перевів усі свої акції DJT у траст, контрольований його сином. Відтоді Trump Media фактично переорієнтувалася на криптовалюту та фінансові послуги.

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Джерело: CNBC.