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Trump Media накопичила близько $2 млрд у Біткоїні

23.07.2025 13:00
Ольга Деркач

Компанія Trump Media and Technology Group повідомила, що накопичила приблизно $2 млрд у Біткоїні та пов’язаних активах, оскільки президент США Дональд Трамп продовжує активно розвивати криптовалютний напрям, який значно збільшує його статки під час перебування на посаді

Trump Media накопичила близько $2 млрд у Біткоїні

Trump Media накопичила близько $2 млрд у Біткоїні Фото: pexels.com

За словами компанії, Біткоїн наразі становить близько двох третин усіх її ліквідних активів. Пакет акцій Trump Media, який котирується на Nasdaq під тікером DJT, оцінюється майже в $2,3 мільярда.

Це черговий сигнал того, наскільки Трамп та його родина інтегрувалися в цифрову економіку: за оцінкою Forbes у червні, криптовалюта становить основу багатства президента США.

Попри колишній скепсис щодо цифрових активів, Трамп пообіцяв зробити США світовою столицею криптовалют. Він уже вжив кілька кроків у цьому напрямі: підписав указ про створення «стратегічного біткоїн-резерву», призначив «криптокерівника» та закликав Конгрес ухвалити низку законопроєктів, пов’язаних із криптовалютою.

Нещодавно Трамп підписав один із них — GENIUS Act, який отримав підтримку обох партій у Палаті представників.

Окрім того, Трамп заробив десятки мільйонів доларів на інших криптопроєктах — зокрема, децентралізованій платформі World Liberty Financial та мемкоїні $TRUMP, запуск якого відбувся за кілька днів до інавгурації.

За даними Reuters, родина Трампів, яка володіє більшістю у World Liberty, з моменту запуску проєкту у вересні заробила близько $500 мільйонів.

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Представники президента запевняють, що участь у World Liberty не створює конфлікту інтересів, оскільки всі активи Трампа розміщені у трасті, який нині керується його сином Дональдом Трампом-молодшим.

Проте юридично активи трасту належать «опосередковано» президенту, який є його засновником і єдиним бенефіціаром. Отже, він зможе розпоряджатися коштами після завершення каденції у 2029 році.

Критики, зокрема демократи в Конгресі та експерти з етики, застерігають, що поєднання політичної влади та особистих криптоінтересів президента створює ризики корупції.

«Як власник криптоактивів, президент Трамп, імовірно, виграє від політики, яку сам просуває», — йдеться у звіті правозахисної організації Democracy Defenders Fund за квітень.

Перед інавгурацією в січні Трамп перевів усі свої акції DJT у траст, контрольований його сином. Відтоді Trump Media фактично переорієнтувалася на криптовалюту та фінансові послуги.

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Джерело: CNBC.

Рубрики: BitcoinКомпаніїКриптовалютиСвітНовини
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