Компанія Трампа вироблятиме власний смартфон

Компанія Trump Organization оголосила про запуск нового мобільного оператора в США та смартфона за $499

Новий проєкт отримав назву Trump Mobile і став черговою ініціативою, яку просувають діти президента США Дональда Трампа, аби капіталізувати прізвище Трампа під час його перебування на посаді.

Про новий мобільний сервіс оголосили у Trump Tower у Мангеттені. Він працюватиме на мережах трьох основних американських мобільних операторів. Утім, деякі ключові деталі, зокрема інформація про бізнес-партнера родини Трампів та умови ліцензійної угоди, поки не розкриваються.

«Ми представимо повноцінний пакет послуг: користувачі зможуть отримувати телемедичні послуги через смартфон за єдину місячну плату, допомогу на дорозі та безлімітні текстові повідомлення до 100 країн світу», — заявив Дональд Трамп-молодший.

Підписка на нову мережу коштуватиме $47,45 на місяць — натяк на те, що Трамп був 45-м президентом у попередній каденції, а нині є 47-м.

Окрім цього, в анонсі йдеться про запуск «елегантного золотого смартфона», який «буде розроблений і зібраний у США». Проте компанія, яка фактично вироблятиме пристрій за $499, поки не названа.

Попри наявність потужних брендів у США, у країні майже не існує виробничої інфраструктури для створення смартфонів — через високу вартість праці, складну логістику та залежність від імпортних комплектуючих.

Ерік Трамп припустив, що перша партія смартфонів, яка очікується в серпні, може бути виготовлена не в США.

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«Згодом усі телефони зможуть вироблятися в Сполучених Штатах», — заявив він.

Нагадаємо, що компанія Trump Organization вже мала низку невдалих ліцензійних бізнесів, серед яких Trump Vodka, Trump Steaks, Trump Mattresses, Trump Ice та Trump University.

Згідно з оголошенням Trump Organization — саме так родина Трампа називає сукупність своїх бізнесів — мобільний сервіс передбачає наявність кол-центрів у США та телефонів, виготовлених в Америці.

Американський ринок мобільного зв’язку майже повністю контролюють три національні оператори — Verizon, AT&T та T-Mobile — які разом охоплюють понад 95% ринку. Водночас дедалі більшої популярності набирають віртуальні мобільні оператори (MVNO), які орендують потужності в основних операторів та орієнтуються на нішеві аудиторії.

Ринок смартфонів у США є одним із найбільш насичених і конкурентних у світі. Його лідерами залишаються глобальні гіганти Apple та Samsung.

Водночас майже всі смартфони, які купують у США, виготовляються за кордоном — переважно в Китаї, Південній Кореї, а останнім часом також в Індії та В’єтнамі.

Єдина американська компанія, що дійсно виробляє смартфони на території США, — це Purism із Каліфорнії. Вона випускає модель Liberty за $1 999. За винятком корпусу з Китаю, всі комплектуючі виготовляються та збираються в США — включно з операційною системою, яку компанія розробляє самостійно.

«Якщо телефон Трампа справді обіцяє ціну $499 і при цьому заявляє про виробництво в США — це класичний приклад «парового продукту» (vaporware)», — прокоментував Тодд Вівер, CEO компанії Purism, натякаючи на нереалістичність подібної обіцянки.

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Джерело: Reuters.