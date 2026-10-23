Як часто українці змінюють смартфони — опитування Viber

Троє з чотирьох учасників опитування Rakuten Viber не планують купувати смартфони, ноутбуки чи інші пристрої перед можливим подорожчанням. Причина — відсутність грошей навіть за нинішніх цін. Водночас 60% опитаних змінюють телефон лише після повної поломки, зазвичай рідше ніж раз на чотири роки

Чому українці відмовляються від покупки техніки

На запитання, чи варто придбати гаджети до прогнозованого підвищення цін, 74% респондентів відповіли, що не можуть дозволити собі покупку зараз. Ще 16% заявили, що можливе подорожчання не вплине на їхні плани.

Поспішають оновити пристрої лише 7% учасників: 5% хочуть придбати техніку заздалегідь, щоб не переплачувати пізніше, а 2% готові оформити для цього кредит. Ще 3% у разі зростання цін розглядатимуть вживані пристрої.

Отже, навіть перспектива дорожчих смартфонів не стимулює більшість опитаних до завчасних покупок. Саме фінансова доступність техніки виявилася головним обмеженням у відповідях учасників.

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Як довго українці користуються одним смартфоном

Більшість учасників, 60%, купують телефон рідше ніж раз на чотири роки й чекають, поки попередній остаточно перестане працювати. Ще 6% так само рідко змінюють смартфон, оскільки воліють витрачати гроші на ноутбук, комп’ютер або іншу техніку.

Раз на два–чотири роки пристрій оновлюють 15% респондентів. Майже кожен п’ятий (18%) відповів, що не купує смартфони самостійно, адже зазвичай отримує їх у подарунок. Лише 1% обирає нову модель приблизно щороку.

Що потрібно враховувати в результатах опитування

Rakuten Viber опитала понад 20 тис. користувачів свого офіційного українського каналу. Дослідження проводили анонімно онлайн; ключовою віковою групою були люди 34–45 років, а понад половина респондентів — молодші за 45 років.

Оскільки участь була добровільною, ці відсотки описують саме аудиторію опитування і не є репрезентативною оцінкою фінансових можливостей усіх українців. Також ідеться про очікуване, а не вже підтверджене загальне подорожчання техніки.

На думку редакції PSM, результати показують, чому вартість пристроїв може мати більший вплив на рішення про покупку, ніж поява нових моделей чи прогнози цін.

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