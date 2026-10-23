Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Як часто українці змінюють смартфони — опитування Viber

23.10.2026 18:00
Микола Деркач

Троє з чотирьох учасників опитування Rakuten Viber не планують купувати смартфони, ноутбуки чи інші пристрої перед можливим подорожчанням. Причина — відсутність грошей навіть за нинішніх цін. Водночас 60% опитаних змінюють телефон лише після повної поломки, зазвичай рідше ніж раз на чотири роки

Як часто українці змінюють смартфони — опитування Viber

Фото: chatgpt.com

Чому українці відмовляються від покупки техніки

На запитання, чи варто придбати гаджети до прогнозованого підвищення цін, 74% респондентів відповіли, що не можуть дозволити собі покупку зараз. Ще 16% заявили, що можливе подорожчання не вплине на їхні плани.

Поспішають оновити пристрої лише 7% учасників: 5% хочуть придбати техніку заздалегідь, щоб не переплачувати пізніше, а 2% готові оформити для цього кредит. Ще 3% у разі зростання цін розглядатимуть вживані пристрої.

Отже, навіть перспектива дорожчих смартфонів не стимулює більшість опитаних до завчасних покупок. Саме фінансова доступність техніки виявилася головним обмеженням у відповідях учасників.

Читайте також: Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

Як довго українці користуються одним смартфоном

Більшість учасників, 60%, купують телефон рідше ніж раз на чотири роки й чекають, поки попередній остаточно перестане працювати. Ще 6% так само рідко змінюють смартфон, оскільки воліють витрачати гроші на ноутбук, комп’ютер або іншу техніку.

Раз на два–чотири роки пристрій оновлюють 15% респондентів. Майже кожен п’ятий (18%) відповів, що не купує смартфони самостійно, адже зазвичай отримує їх у подарунок. Лише 1% обирає нову модель приблизно щороку.

Що потрібно враховувати в результатах опитування

Rakuten Viber опитала понад 20 тис. користувачів свого офіційного українського каналу. Дослідження проводили анонімно онлайн; ключовою віковою групою були люди 34–45 років, а понад половина респондентів — молодші за 45 років.

Оскільки участь була добровільною, ці відсотки описують саме аудиторію опитування і не є репрезентативною оцінкою фінансових можливостей усіх українців. Також ідеться про очікуване, а не вже підтверджене загальне подорожчання техніки.

На думку редакції PSM, результати показують, чому вартість пристроїв може мати більший вплив на рішення про покупку, ніж поява нових моделей чи прогнози цін.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ціни на iPhone та Mac зростуть: подробиці

Що заважає українцям відкрити бізнес: результати опитування

Названо найпопулярніший телефон у світі, і це не iPhone

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСмартфониТехнології
google news
Новини по темі
Apple відклала запуск iPhone 18 до 2027 року 13.08.2026

Apple відклала запуск iPhone 18 до 2027 року
Названо найпопулярніший телефон у світі, і це не iPhone 14.05.2026

Названо найпопулярніший телефон у світі, і це не iPhone
OpenAI працює над смартфоном із власним процесором 27.04.2026

OpenAI працює над смартфоном із власним процесором
iPhone 17, iPhone Air та AirPods Pro 3: що показала Apple на презентації 10.09.2025

iPhone 17, iPhone Air та AirPods Pro 3: що показала Apple на презентації
Компанія Трампа вироблятиме власний смартфон 17.06.2025

Компанія Трампа вироблятиме власний смартфон
Співзасновник monobank запустив новий застосунок 20.02.2025

Співзасновник monobank запустив новий застосунок

Вибір редакції
Всі
Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах
ТОП статей 23.10.2026

Код замість картки: як BLIK змінила оплату в польських магазинах

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика
ТОП статей 20.10.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2026 — аналітика

 Протести у Франції та їхня економічна ціна — причини, наслідки та прогнози
ТОП статей 19.10.2026

Протести у Франції та їхня економічна ціна — причини, наслідки та прогнози

 Swish у Швеції: чому зручні перекази не стали звичною оплатою в магазинах
ТОП статей 16.10.2026

Swish у Швеції: чому зручні перекази не стали звичною оплатою в магазинах

Останні новини
23.10.2026  19:25

Блендер для щоденного приготування: на що дивитися крім потужності

 23.10.2026  18:00

Як часто українці змінюють смартфони — опитування Viber

 23.10.2026  17:00

Криптодетектив закликав вивести кошти з CoinDCX

 23.10.2026  16:00

Anthropic представила ШІ-агента, який сам стежить за справами та виконує завдання

 23.10.2026  15:00

Українські банки закрили 69 відділень за квартал: хто скоротив мережу найбільше

 23.10.2026  14:00

Google у 40 разів скоротила помилки під час створення квантових станів

 23.10.2026  13:00

Біткоїн може впасти попри приплив коштів в ETF — Glassnode

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image