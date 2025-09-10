iPhone 17, iPhone Air та AirPods Pro 3: що показала Apple на презентації

9 вересня компанія Apple провела велику презентацію, на якій представила лінійку iPhone 17, оновлені Apple Watch та AirPods. Найбільша новинка — надтонкий iPhone Air, який замінює модель Plus

iPhone 17, 17 Pro та 17 Pro Max

iPhone 17 отримав оновлений дизайн, щоб більше нагадувати Pro-версії. Він оснащений більшим 6,3-дюймовим дисплеєм (на 0,2 дюйма більше, ніж у iPhone 16), а також екраном із частотою 120 Гц замість 60 Гц. Камера теж оновлена — тепер це 48-мегапіксельний ультраширокий сенсор.

Смартфон доступний у кольорах: лавандовий, блакитний, чорний, білий та салатовий.

У Pro-версіях зміни відчутні переважно ззаду: три камери розміщені у прямокутному блоці на всю ширину корпусу. Спалах, сенсор освітлення та мікрофон переміщені вправо. Логотип Apple залишили по центру, на місці MagSafe-зарядки.

Також iPhone 17 Pro вперше відмовився від титанової рамки — тепер вона з алюмінію.

Ціни:

iPhone 17 — від $799 (256 ГБ);

iPhone 17 Pro — $1 099;

iPhone 17 Pro Max — $1 199.

Окрім смартфонів, Apple показала нові чохли TechWoven з удосконаленою основою, які замінюють невдалу лінійку FineWoven 2023 року.

Втім, у презентації не прозвучало нічого про «розумнішу» Siri з AI-можливостями, через що Apple відстає від Google та інших конкурентів.

iPhone Air

Найгучніша новинка — надтонкий iPhone Air, який замінює модель Plus.

Цікаве по темі: Apple звинувачують у крадіжці технології для створення Apple Pay

Товщина пристрою становить лише 5,6 мм — на 0,08 дюйма менше за нинішні iPhone. Екран — 6,6 дюйма з ProMotion на 120 Гц. Смартфон підтримує лише eSIM, що дозволило зробити його ще тоншим.

Apple позиціонує Air як відповідь на тренд надтонких смартфонів, який задають Samsung та Huawei. Пристрій тонший за Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 мм), і може стати кроком до складного iPhone, який, за чутками, дебютує у вересні 2026 року.

Ціна — $999. Доступні кольори: чорний, білий, блакитний та світло-золотий.

Apple Watch Series 11, Ultra 3 та SE 3

Через два роки очікування компанія показала Apple Watch Ultra 3. Серед ключових змін — швидша зарядка, підтримка 5G та супутниковий зв’язок. Дисплей став більшим.

Найцікавіше — нова функція вимірювання артеріального тиску в Series 11 і Ultra 3. Годинник повідомляє користувача, якщо показники занадто високі чи низькі.

Apple Watch SE 3 отримав мінімальні зміни — хіба що завдяки новому чипу S10 тепер є always-on дисплей.

Ціни:

Apple Watch SE 3 — $249;

Apple Watch Series 11 — $399;

Apple Watch Ultra 3 — $799.

AirPods Pro 3

Після релізу AirPods Pro 2 у 2022-му, Apple нарешті представила третє покоління. Навушники стали компактнішими, отримали кращий звук і сенсор для вимірювання пульсу.

Головна «фішка» — функція живого перекладу мов у режимі реального часу, яка працює завдяки Apple Intelligence.

Ціна — $249.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Apple працює над створенням аналогу ChatGPT

Скільки айфонів випустила Apple за 18 років — звіт компанії

Apple розширила функцію Tap to Pay ще на 8 країн Європи

Джерело: TechCrunch.