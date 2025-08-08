Apple звинувачують у крадіжці технології для створення Apple Pay

Компанія Apple стала об’єктом позову з боку техаської компанії Fintiv, яка звинувачує техногіганта у викраденні технологій для створення свого прибуткового мобільного гаманця Apple Pay

У скарзі, Fintiv заявила, що ключові функції Apple Pay базуються на технологіях компанії CorFire, яку Fintiv придбала у 2014 році. Нині ці рішення використовуються у сотнях мільйонів iPhone, iPad, Apple Watch і MacBook.

За словами Fintiv, Apple ще у 2011–2012 роках провела низку зустрічей з CorFire і підписала угоди про нерозголошення інформації з метою ліцензування її технологій мобільного гаманця, аби скористатися стрімким зростанням попиту на безконтактні платежі.

Натомість, як стверджується в позові, Apple використала ці технології та комерційні секрети для запуску Apple Pay у США та десятках інших країн, починаючи з 2014 року — зокрема за допомогою колишніх працівників CorFire, яких вона переманила.

Fintiv також заявляє, що Apple фактично створила неформальну «злочинну схему», використовуючи Apple Pay для отримання комісій від емітентів банківських карток — таких як Bank of America, Capital One, Citigroup, JPMorgan Chase і Wells Fargo — а також платіжних систем American Express, Mastercard і Visa.

Цікаве по темі: Apple працює над створенням аналогу ChatGPT

«Це — масштабна корпоративна крадіжка та рекет, — йдеться у позовній заяві. — Компанія Apple заробила мільярди доларів, не заплативши Fintiv жодного цента».

Адвокат Fintiv Марк Касовіц назвав дії Apple «одним із найкричущіших прикладів корпоративного шахрайства» за свої 45 років юридичної практики.

Позов подано до федерального суду в Атланті (Джорджія). Fintiv вимагає відшкодування збитків і штрафних санкцій за порушення федерального та штатного законодавства про комерційні таємниці та боротьбу з рекетом (зокрема, закону RICO).

Apple є єдиним відповідачем у справі. Варто зазначити, що 4 серпня федеральний суддя в Остіні (Техас) відхилив окремий позов Fintiv щодо порушення патентних прав Apple. Згідно з матеріалами справи, Fintiv погодилася на закриття справи, але планує оскаржити рішення на основі наявного досьє.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки айфонів випустила Apple за 18 років — звіт компанії

Apple розширила функцію Tap to Pay ще на 8 країн Європи

Apple вперше за 2 роки розмістила облігації

Джерело: Reuters.