Apple розширила функцію Tap to Pay ще на 8 країн Європи

Компанія Apple представила функцію Tap to Pay на iPhone ще у 8 країнах Європи, що дозволить мільйонам продавців використовувати iPhone для безперебійного та безпечного прийому безконтактних платежів
У співпраці з платіжними платформами, розробниками застосунків та платіжними мережами функція Tap to Pay на iPhone дозволяє підприємствам будь-якого розміру легко приймати платежі з безконтактних кредитних і дебетових карток, Apple Pay та інших цифрових гаманців, використовуючи лише iPhone та партнерський додаток для iOS — без додаткового обладнання або платіжного терміналу.
Під час оплати продавець просто попросить клієнта піднести безконтактну кредитну або дебетову картку, iPhone, Apple Watch або інший цифровий гаманець до iPhone, і платіж буде безпечно здійснено за допомогою технології NFC. Додаткове обладнання не потрібне, тому продавці можуть приймати платежі незалежно від місця ведення бізнесу.
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Функція Tap to Pay на iPhone доступна з сьогоднішнього дня в таких країнах і на таких платіжних платформах:
- Бельгія: Adyen, Axepta, Mollie, myPOS, Pay.nl, Revolut, Stripe, SumUp, Viva та Worldline.
- Хорватія: Adyen, Viva та Worldline.
- Кіпр: Adyen, Revolut, SumUp, Viva та Worldline.
- Данія: Adyen, Mollie, Nexi, Revolut, Stripe, SumUp, Surfboard Payments і Viva; незабаром буде доступний PayPal.
- Греція: myPOS, Viva і Worldline; незабаром буде доступний NBG Pay.
- Ісландія: Adyen, Rapyd і Revolut; незабаром буде доступний Teya.
- Люксембург: Adyen, Mollie, Revolut, Stripe, SumUp, Viva і Worldline.
- Мальта: Adyen, Global Payments, Revolut, SumUp та Viva.
Функція Tap to Pay на iPhone працює з безконтактними кредитними та дебетовими картками провідних платіжних мереж, зокрема American Express, Discover, Mastercard та Visa. Крім того, Bancontact доступний з Axepta та Viva в Бельгії, а Dankort доступний в Данії з Nexi та Surfboard Payments.
З Tap to Pay на iPhone дані про платежі клієнтів захищені тією самою технологією, яка забезпечує конфіденційність і безпеку Apple Pay. Усі транзакції, здійснені за допомогою Tap to Pay на iPhone, шифруються та обробляються за допомогою Secure Element, і Apple не знає, що саме купується та хто є покупцем.
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Джерело: Apple.