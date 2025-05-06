Apple вперше за 2 роки розмістила облігації

Компанія Apple розмістила облігації на $4,5 млрд вперше за два роки, і заявила, що планує використовувати виручені кошти для викупу акцій і погашення заборгованості

Випуск включав трирічні облігації на суму $1,5 млрд і п’яти-, семи- та десятирічні облігації на суму $1 млрд кожна. У Apple є борги на суму $8 млрд, термін погашення яких настає з травня по листопад.

Вісім інших емітентів на первинному ринку інвестиційного класу також розпочали надзвичайно активний тиждень, випустивши нових боргових зобов’язань на загальну суму майже $35 млрд. Серед них — Comcast, DTE Electric Co та General Motors.

Багато емітентів планували випустити облігації раніше, але їх збила з пантелику невизначеність політики президента США Дональда Трампа. Вони поспішають вийти на ринок до засідання Федеральної резервної системи 7 травня, щоб уникнути волатильності, яка зазвичай супроводжує коментарі голови ФРС після таких щомісячних засідань.

За словами джерела, обізнаного з питанням, попит на облігації Apple значно перевищив запропонований обсяг, а загальна сума замовлень склала $10 млрд.

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Поспіх з випуском облігацій слідує за шістьма тижнями поспіль відтоку коштів з інвестиційних фондів, що є найдовшою серією з листопада 2022 року, зазначив Ден Крітер, директор з стратегії фіксованого доходу в BMO Capital Markets.

«Сьогодні випускається багато високоякісних облігацій, і багато з них — це просто заплановані випуски. Ймовірно, є кілька угод, які були відкладені з квітня», — зазначила Наталі Тревітік, глава відділу стратегії інвестиційних кредитів в лос-анджелеській компанії з управління активами Payden & Rygel.

Apple, ймовірно, вибрала час для продажу облігацій, щоб скористатися звуженням спреду облігацій інвестиційного класу після того, як Трамп наприкінці минулого місяця оголосив про пом’якшення мит для різних країн.

За останніми даними, середній спред облігацій інвестиційного класу становив 106 базисних пунктів, що на три базисних пункти нижче рівня, досягнутого напередодні.

«Apple, як правило, досить добре вибирає час для укладання угод в умовах вузьких спредів», — сказав інвестор, який відмовився назвати своє ім’я, коментуючи конкретні пропозиції.

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Джерело: Reuters.