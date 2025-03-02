Чи вартий iPhone 16e уваги: що пропонує «бюджетний» смартфон від Apple

Apple випустила бюджетний iPhone 16e без гучних анонсів — новинку просто презентували у пресрелізі. Цей смартфон поєднує елементи попередніх моделей iPhone, нагадуючи iPhone 13 і 14 за дизайном. Він має кнопку Action, але без функції Camera Control

Головні особливості:

Процесор A18 – такий самий, як у звичайного iPhone 16.

Власний модем C1 – вперше розроблений Apple.

Apple Intelligence – підтримка нової платформи штучного інтелекту.

Дисплей 6,1 дюймів Super Retina XDR – з вирізом, а не Dynamic Island.

Одна основна камера 48 Мп – Apple використовує алгоритми обробки фото для імітації двохкамерної системи.

Зарядка через USB-C – без MagSafe, з максимальною потужністю 7,5 Вт.

Конкуренція та місце на ринку

Зниження ціни на $200 у порівнянні з iPhone 16 має допомогти Apple на таких ринках, як Китай та Індія. Однак конкуренція з місцевими виробниками та доступність iPhone 14 і 15 можуть ускладнити ситуацію. Новинка коштує $599.

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Чим iPhone 16e відрізняється від інших моделей?

Доступніший, ніж iPhone 16, але має обмеження: відсутність Dynamic Island, MagSafe та додаткового модуля камери.

Покращений акумулятор – автономність до 26 годин (проти 22 годин у iPhone 16).

8 ГБ оперативної пам’яті (проти 6 ГБ у iPhone 15) для кращої роботи Apple Intelligence.

Висновок

Вибір iPhone 16e – це компроміс між функціональністю та ціною. Якщо важливий Apple Intelligence, варто обирати його, адже він оснащений новітнім A18. Якщо ж ця технологія не є пріоритетною, iPhone 15 залишається хорошим варіантом.

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За матеріалами techcrunch.com.