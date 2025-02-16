Apple готує радикальне оновлення смартфонів: що відомо про iPhone 17

Ми ще перебуваємо в середині циклу випуску iPhone 16, але чутки про моделі iPhone 17, що заплановані на вересень 2025 року, вже почали з’являтися, і наразі відомо чимало деталей про майбутні зміни

2025 рік може принести одне з найбільших оновлень дизайну смартфонів з часів iPhone X 2017 року. За чутками, Apple планує випустити абсолютно новий iPhone 17 Air із набагато тоншим корпусом, новим розміром дисплея, оновленим дизайном камери та іншими змінами.

Згідно з останніми чутками, Apple планує представити чотири моделі iPhone у 2025 році:

iPhone 17;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max;

iPhone 17 Air.

Очікується, що лінійка Plus буде скасована через низьку популярність серед користувачів. iPhone 17 Air не стане прямим замінником iPhone 17 Plus, а буде представлений як новий варіант у лінійці.

Дизайн та дисплей

iPhone 17 Air отримає ультратонкий дизайн з товщиною корпусу від 5,5 мм до 6 мм, що зробить його найтоншим iPhone на сьогодні. Для порівняння, 16 Pro має товщину 8,25 мм. Пристрій матиме 6,6-дюймовий дисплей, розташовуючись за розміром між 17 та 17 Pro Max. Очікується, що задня камера буде розташована по центру з горизонтальним виступом, що відрізняється від традиційного розташування у верхньому лівому куті.

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Технічні характеристики

«Схоже, що серія iPhone 17 не отримає 2-нанометрові чипи TSMC наступного покоління, але ми очікуємо на технологію A19, яка, ймовірно, побудована на модернізованому 3-нанометровому техпроцесі», — йдеться у матеріалі MacRumors.

За їхніми даними, новинку оснастять 8 ГБ оперативної пам’яті, і вона підтримуватиме технологію Apple Intelligence. Очікується, що пристрій отримає 48-мегапіксельну основну камеру та 24-мегапіксельну фронтальну. Також передбачається використання власного модему 5G від Apple, що забезпечить теоретичну швидкість завантаження до 4 Гбіт/с, хоча він не підтримуватиме найшвидший стандарт mmWave 5G.

Ціна та позиціонування

За деякими джерелами, iPhone 17 Air буде доступнішим за моделі Pro, з початковою ціною нижче $999. Інші джерела припускають, що його вартість може перевищувати $1299, позиціонуючи його як преміальний пристрій. Основна мета випуску iPhone 17 Air — стимулювати продажі після невдалих спроб з моделями Mini та Plus, а також протестувати нові технології, які можуть бути використані у майбутніх пристроях, таких як складаний iPhone.

Зверніть увагу, що ця інформація базується на чутках та витоках, а офіційні деталі можуть змінитися після офіційного анонсу від Apple.

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