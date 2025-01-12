Apple готується випустити хіт 2025 року: що відомо

AirTag від Apple, трекер для відстеження предметів, став справжнім хітом після свого дебюту в квітні 2021 року. Сьогодні цей круглий аксесуар, прикріплений до ключів, рюкзаків і валіз, практично всюди. Цього року Apple представить AirTag 2 — перше апаратне оновлення цього продукту. І є всі шанси, що це буде справжній «тихий хіт»

Що очікувати від AirTag 2:

оновлений надширокосмуговий чип Ultra Wideband;

покращений радіус дії (ширший діапазон);

новий допрацьований дизайн, що ускладнює видалення динаміка;

За даними джерел, таких як Мінґ-Чі Куо та Bloomberg, AirTag 2 з’явиться у продажу цього року.

Ключове оновлення

Найбільше очікування поціновувачів гаджета пов’язане з покращенням функції Precision Finding. Вона дозволяє точно визначати місцезнаходження загубленого AirTag, використовуючи комбінацію Bluetooth і чипа Ultra Wideband. На практиці Precision Finding працює досить нестабільно і лише за ідеальних умов.

Наразі Precision Finding працює на відстані від 10 до 30 метрів. У AirTag 2 буде чип нового покоління Ultra Wideband, який збільшить цей радіус утричі — до 30-90 метрів. До речі, ми вже бачили цей вдосконалений чип у роботі на прикладі iPhone 15.

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Це буде суттєвим покращенням зручності використання. Зараз найпростіший спосіб знайти щось — це відтворити звук через динамік AirTag. Він може вказати загальний напрямок, але оновлена функція Precision Finding допоможе знайти точне місцезнаходження.

AirTag не привертає стільки уваги, як черговий флагманський iPhone, але це не робить його менш цікавим, зокрема тому, що він виконує свою функцію досить добре. Велика кількість власників цього девайсу залишили позитивні відгуки, зокрема, що AirTag допоміг їм знайти загублену валізу, рюкзак тощо.

Нагадаємо, що цього року технологічний гігант Apple планує випустити цілу низку гаджетів, зокрема:

M4 MacBook Air;

iPhone SE 4;

розумний дисплей HomePad;

iPad 11-го покоління;

Apple Watch SE 3;

iPad Air з M3;

HomePod mini 2 та новий Apple TV 4K.

Детальніше читайте у матеріалі.

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За матеріалами 9to5mac.com.