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Хто є найбільшими акціонерами Apple на кінець 2024 року

14.12.2024 12:00
Дарія Шуть
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Корпорація Apple, найбільша компанія світу за ринковою капіталізацією, продовжує привертати значний інтерес з боку великих інституційних та індивідуальних інвесторів

Хто є найбільшими акціонерами Apple на кінець 2024 року

Фото: freepik.com

Попри стагнацію зростання доходів з 2022 року, потужна цифрова екосистема Apple, значна лояльність до бренду та постійні інновації гарантують, що вона залишається найкращим вибором для акціонерів.

Наприкінці 2024 року склад акціонерів Apple відображає віру як індивідуальних, так і інституційних інвесторів у довгостроковий успіх компанії.

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Індивідуальні акціонери

Серед найбільших індивідуальних акціонерів компанії — ключові керівники та члени ради директорів, кожен з яких володіє значними пакетами акцій. Артур Д. Левінсон, голова правління Apple, очолює цю групу з 4 159 576 акціями вартістю $1,013 млрд.

За ним слідує генеральний директор Apple Тім Кук, який зберігає 3 280 180 акцій вартістю $799,2 млн. Його частка залишається незмінною протягом останніх місяців, що свідчить про тверду впевненість у траєкторії розвитку Apple.

Джеффрі Вільямс, операційний директор Apple, володіє 489 944 акціями вартістю $119,4 млн. Кетрін Л. Адамс, головний юрисконсульт, володіє 179 043 акціями вартістю $43,6 млн, попри те, що минулого місяця вона зменшила свій пакет на 8 000 акцій.

Разом ці інсайдери володіють пакетами акцій на суму понад $1,975 млрд, що ще більше зміцнює довіру інвесторів до керівництва Apple.

Інституційні інвестори

Інституційні інвестори домінують в акціонерній базі Apple, контролюючи 61,93% від загальної кількості акцій та 63,23% акцій в обігу. Ці пакети акцій розподілені між 6 485 установами, що підкреслює величезну впевненість у довгостроковому потенціалі зростання Apple.

Vanguard Group є найбільшим інституційним акціонером Apple, володіючи 1,35 млрд акцій вартістю $328,1 млрд, що становить 8,91% акцій компанії. За останній квартал Vanguard додала 21,6 млн акцій, що означає зростання її частки на 1,63%.

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BlackRock є другим за величиною інституційним акціонером з 1,05 млрд акцій вартістю $255,9 млрд, що становить 6,95% акцій Apple. State Street посідає третє місце з 584 мільйонами акцій вартістю $142,3 млрд, що становить 3,86% власності.

FMR володіє 363,9 мільйонами акцій вартістю $88,7 млрд, що на 5,27% більше, ніж за останні три місяці. Geode Capital Management замикає п’ятірку лідерів з 333,9 мільйонами акцій вартістю $81,3 млрд, збільшивши за квартал свою позицію на 6,54%, або на 20,4 мільйона акцій.

Навіть Berkshire Hathaway’s на чолі з Уорреном Баффетом утримує значну позицію з 300 мільйонами акцій на суму $73,1 млрд, попри скорочення своєї частки на 25% у 3 кварталі 2024 року.

Нагадаємо, на початку червня компанія Apple представила свою версію штучного інтелекту, що отримала назву Apple Intelligence, але судячи з попиту ШІ не вразив споживачів.

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Рубрики: AppleГрошіСвітНовини
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