Як з роками змінювалася вартість iPhone у біткоїнах

Ціна iPhone в BTC є еталоном, який ринок використовує для оцінки купівельної спроможності Біткоїна протягом багатьох років

У понеділок, 9 вересня, компанія Apple представила нову версію свого флагманського продукту — iPhone 16 — за ціною від $799. Найдоступніша версія коштує приблизно 0,014 BTC у перерахунку на провідну криптовалюту.

Цікаво, що ціна iPhone в BTC є еталоном, який ринок використовує для оцінки купівельної спроможності Біткоїна протягом багатьох років. Інвесторам легше зрозуміти ціннісну пропозицію криптовалюти, порівнявши, скільки iPhone коштував у Біткоїні в попередні роки.

У 2023 році компанія CoinGecko опублікувала звіт, у якому вивчила цей показник, оцінивши стартову ціну кожного iPhone на момент запуску в BTC. Для цього CoinGecko використовувала курс Біткоїна до долара США (USD).

Ціна iPhone 15 на той час становила 0,031 BTC, що було більш ніж удвічі дорожче, ніж iPhone 16. Однак у доларовому еквіваленті вартість була такою ж, як і цьогорічного та попереднього iPhone 14 у 2022 році — всі вони коштували $799.

У 2022 році покупці платили 0,042 BTC за найдоступнішу версію iPhone 14, що втричі більше, ніж коштуватиме iPhone 16, якщо гіпотетично розплатитися біткоїнами у 2024 році. З усім тим, iPhone 13 на бичачому ринку 2021 року коштував 0,018 BTC, що підкреслює притаманну криптовалютам волатильність.

Ціни на iPhone 16 у 2024 році в доларах і BTC

Якщо розглядати наступні моделі, то iPhone 16 Plus буде коштувати від $899, або 0,0157 BTC. iPhone 16 Pro коштуватиме $999, а Pro Max — $1 199. Ціна кожної з цих просунутих версій в біткоїнах стартує від 0,175 BTC та 0,021 BTC.

Примітно, що людина, яка володіє біткоїнами з 2022 року, зможе купити два iPhone 16 Pro Max за ту саму суму BTC, яку вона витратила б на купівлю простішої версії iPhone 14 у рік його запуску. Таким чином, купівля Біткоїна у 2022 та 2023 роках була б кращим фінансовим рішенням, ніж купівля будь-якого продукту Apple.

Така ж картина повторюється протягом усіх років, починаючи з 2011 року. Тоді iPhone 4S коштував 162 BTC на момент запуску, що на момент написання матеріалу становило $9,23 млн. У наступні роки iPhone 5, 5S, iPhone 6, 6S та iPhone 7 коштували більше одного біткоїна: 52 BTC, 5,04 BTC, 1,65 BTC, 2,76 BTC та 1,07 BTC відповідно.

Раніше ми писали про те, що в iPhone з’явиться ШІ одразу від двох великих компаній.

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