В iPhone з'явиться ШІ одразу від двох великих компаній

У власників пристроїв Apple, зокрема iPhone, з’явиться вибір щодо штучного інтелекту (ШІ), яким вони хочуть користуватись

Компанія Apple може вже восени інтегрувати модель ШІ Google Gemini в iPhone разом з ChatGPT від OpenAI, партнерство з якою ми анонсували раніше.

Очікується, що цей крок розширить можливості ШІ в iPhone, пропонуючи користувачам кілька варіантів нейромережі. Про потенційну угоду з Google, ймовірно, буде оголошено під час презентації iPhone 16 у вересні.

Перехід Apple до інтеграції ШІ-моделей конкурентів є помітним відходом від її звичного покладання на власні технології. Рішення додати Google Gemini і ChatGPT в екосистему iPhone виглядає стратегічним в той час, як техногігант продовжує розробляти власну ШІ-платформу — Apple Intelligence.

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Водночас Марк Гурман з Bloomberg повідомляє, що корпорація також вивчає можливість укладення угоди з Anthropic, ще однією компанією, що займається розробкою ШІ, який підтримується Amazon. Однак інтеграція з Google Gemini буде пріоритетною. Такий підхід з використанням декількох ШІ може значно розширити можливості iPhone та покращити користувацький досвід, особливо в еру нейромереж.

Попри зацікавленість компанії в інтеграції різних моделей ШІ є й винятки. Apple вела переговори з Meta про інтеграцію чат-бота Llama, однак зрештою відмовилась від цієї ідеї. Таке рішення ґрунтувалося на кращих сервісах, які пропонують OpenAI, Google і Anthropic.

Загалом спроба техгіганта інтегрувати кілька моделей ШІ в iPhone знаменує собою значний зсув у підході компанії. Це відображає висхідну важливість нейромереж в технологічній індустрії та прагнення Apple надавати користувачам різноманітні та потужні ШІ-можливості на своїх пристроях.

Нагадаємо, для мешканців Європейського Союзу будуть тимчасово недоступні інструменти штучного інтелекту (ШІ) від Apple через вимоги місцевого законодавства. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами PhoneArena