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Батареї в пристроях Apple можуть стати в 100 разів потужнішими

21.06.2024 16:30
Дарія Шуть
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Новий матеріал, який розробив партнер Apple, значно підвищить щільність енергії твердотільних батарей

Батареї в пристроях Apple можуть стати в 100 разів потужнішими

Фото: tdk.com

Японська компанія TDK Corporation, що постачає акумулятори для техногіганта Apple, створила матеріал для твердотільних акумуляторів нового покоління під назвою CeraCharge. Це перша у світі повністю керамічна твердотільна батарея SMD, яку можна буде застосовувати в різноманітних пристроях IoT.

Як йдеться в пресрелізі компанії, новий матеріал дозволяє батареям досягати щільності енергії 1000 Вт·год/л, що приблизно в 100 разів перевищує щільність енергії звичайних твердотільних батарей TDK.

Технологія призначена для заміни типу кнопкових елементів, які зараз використовуються в таких пристроях, як Apple AirTags, які не перезаряджаються і працюють близько години. Завдяки високій щільності енергії батареї можуть бути міцнішими, довговічнішими та перезаряджатися. Ця зміна може зменшити електронні відходи та відповідати новим нормам ЄС.

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«Використання твердого електроліту на основі оксидів робить батареї надзвичайно безпечними. Він призначений для використання в носимих та інших пристроях, які безпосередньо контактують з тілом людини», — зазначають в TDK.

Нові батареї будуть перезаряджатися, що потенційно дозволить використовувати їх в інших пристроях Apple, таких як AirPods і Apple Watches. Розробка все ще знаходиться на матеріальній стадії, фактичні акумулятори ще не створені за цією новою технологією.

Компанія прагне вдосконалити дизайн батареї та постачати її масам після підвищення місткості батареї за допомогою технології багатошарового ламінування.

Нагадаємо, шведська компанія Exeger створила надміцні та гнучкі сонячні батареї, що можуть збирати енергію від будь-якого джерела світла, від прямого сонячного світла до свічок. Є можливість навіть генерувати заряд від місячного світла, хоча на це знадобиться певний час.

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За матеріалами Interesting Engineering

Рубрики: AppleСвітНовиниТехнології
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