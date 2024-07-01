Apple почала роботу над оновленням iOS та інших систем

Кілька тижнів тому на WWDC компанія Apple анонсувала iOS 18, представивши нові функції домашнього екрану, Apple Intelligence та багато іншого

Тепер Apple вже почала розробку iOS 19, macOS 16, watchOS 12 і visionOS 3 на наступний рік.

В останньому випуску свого інформаційного бюлетеня Power On Марк Гурман повідомляє, що Apple «офіційно розпочала роботу над основними операційними системами 2025 року».

Хоча це може здатися рано, Гурман зазначає, що це звичайний графік розробки програмного забезпечення Apple. Серед новинок ОС: iOS 19, macOS 16, watchOS 12 і visionOS 3.

Кожен з цих майбутніх релізів має кодову назву. Версія macOS 16 має назву Cheer, а версія iOS 19, що тестується, отримала прізвисько Luck. WatchOS 12 отримала кодове ім’я Nepali, а visionOS 3, як повідомляється, охрестили Discovery.

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Це може здатися передчасним. Адже навіть цьогорічне оновлення програмного забезпечення ще не вийшло у світ. Але це звичайний графік: компанія вже розробляє апаратні продукти наступного року і потребує супутнього програмного забезпечення, щоб почати тестування пристроїв. Зазвичай корпорація починає роботу над цими оновленнями ОС заздалегідь, щоб узгодити програмне забезпечення з майбутніми апаратними елементами, які перебувають на стадії розробки.

Однак ще занадто рано говорити про те, що саме Apple планує для оновлення програмного забезпечення в наступному році.

Інші продукти заплановано випустити у 2025 році, на додаток до очікуваної презентації нових моделей iPhone, iPad та Mac, яка відбудеться пізніше у 2024 році. Очікується, що серед них буде дешевша і менш специфікована модель Apple Vision Pro; можливо, вона навіть називатиметься Apple Vision.

Нагадаємо, що Apple відмовилась використовувати ШІ-моделі Meta. Apple відклала ідею інтеграції моделей штучного інтелекту (ШІ) корпорації Meta через проблеми конфіденційності.

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За матеріалами: 9to5mac, Tech Times.