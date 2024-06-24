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Регулятор ЄС висунув Apple нові звинувачення

24.06.2024 19:00
Дарія Шуть
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Техногігант Apple знову потрапив під приціл європейських регуляторів через порушення законодавства Євросоюзу

Регулятор ЄС висунув Apple нові звинувачення

Фото: freepik.com

Європейська комісія дійшла висновків, що Apple порушила нові закони ЄС про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA). Попередні результати розслідування показали, що правила компанії щодо App Store, який обмежує платіжні альтернативи для розробників та їх клієнтів, не відповідають вимогам DMA.

В Єврокомісії заявляють, що Apple заважає розробникам застосунків вільно спрямовувати споживачів до альтернативних каналів для пропозицій та контенту. Також розпочато ще одну процедуру щодо невідповідності вимогам DMA нових договірних умов Apple для сторонніх розробників.

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Це вже третя справа щодо невідповідності Apple нормам DMA з минулого року, коли набув чинності цей закон. Загалом було ініційовано шість розслідувань, включаючи два щодо Google та одне щодо Meta.

У центрі уваги розслідування — три правила Apple, зокрема комісійні збори з розробників за кожну покупку, здійснену протягом семи днів після переходу за посиланням на комерційний додаток. Комісія також має претензії до збору у розмірі 0,5 євро, який Apple вимагає кожного разу, коли застосунок розробника встановлюється на телефон.

Apple має 12 місяців на виконання вимог, перш ніж зіткнеться зі штрафами у розмірі до 10% свого глобального доходу. Раніше в компанії запевнили, що внесли ряд змін у свої правила для відповідності DMA.

Нагадаємо, Apple приховає від сотень мільйонів споживачів у ЄС низку нових технологій, що з’являться в новому iOS 18, про які ми писали раніше. В корпорації це мотивують занепокоєнням через бажання блоку регулювати великі технології.

Так, компанія оголосила, що цього року заблокує випуск Apple Intelligence, iPhone Mirroring і SharePlay Screen Sharing для користувачів у Євросоюзі, оскільки Закон про цифрові ринки нібито змушує її знизити рівень безпеки своїх продуктів і послуг.

Також ми писали, що Європейський Союз оштрафував компанію Apple на 1,8 млрд євро ($1,9 млрд) за перешкоджання чесній конкуренції. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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Рубрики: AppleЄвросоюзСвітНовиниТехнології
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