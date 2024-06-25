Apple відмовилась використовувати ШІ-моделі Meta: причина

Apple відклала ідею інтеграції моделей штучного інтелекту (ШІ) корпорації Meta через проблеми конфіденційності

Нещодавно Wall Street Journal повідомила, що Apple веде переговори щодо інтеграції ШІ-моделей Meta. Однак вже за кілька днів Марк Гурман з Bloomberg заперечив, що виробник iPhone відмовився від такого кроку.

Apple провела короткі переговори з Meta про можливість партнерства ще в березні. Тоді техногігант спілкувався з кількома компаніями, щоб вивчити можливість інтеграції їхніх моделей ШІ у свої пристрої.

Однак компанія відклала ідею розміщення ШІ-технологій Meta на iPhone через проблеми конфіденційності. У звіті також йдеться, що партнерство з компанією соціальної мережі не принесе великої користі іміджу Apple, враховуючи те, що компанія з Купертіно постійно критикувала практику конфіденційності Meta.

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Раніше цього місяця Apple випустила власний набір функцій ШІ під брендом Apple Intelligence. Крім того, компанія оголосила про партнерство з OpenAI, щоб дозволити користувачам iPhone викликати ChatGPT для певних запитів.

Однак ця угода не є ексклюзивною, і Apple заявила, що відкрита для інтеграції різних моделей ШІ зі своїми пристроями. На Всесвітній конференції розробників (WWDC) компанія підтвердила, що співпрацюватиме з Google над розгортанням Gemini.

Хоча Meta може не мати привілею прямої інтеграції з мільйонами пристроїв, компанія покладатиметься на власні програми, такі як Instagram, WhatsApp, Facebook і Messenger з мільярдами користувачів.

Нагадаємо, Apple приховає від сотень мільйонів споживачів у ЄС низку нових технологій, що з’являться в новому iOS 18. В корпорації це мотивують занепокоєнням через бажання блоку регулювати великі технології.

Так, компанія оголосила, що цього року заблокує випуск Apple Intelligence, iPhone Mirroring і SharePlay Screen Sharing для користувачів у Євросоюзі, оскільки Закон про цифрові ринки нібито змушує її знизити рівень безпеки своїх продуктів і послуг.

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За матеріалами TechCrunch