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Microsoft запускає Windows для iPhone, Mac і Android

20.09.2024 12:20
Ольга Деркач
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Корпорація Microsoft запускає застосунок Windows для macOS, iOS, iPadOS, веббраузерів, пристроїв Android і навіть ПК з Windows

Microsoft запускає Windows для iPhone, Mac і Android

Microsoft запускає Windows для iPhone, Mac і Android Фото: pexels.com

Застосунок Windows — це, по суті, центр для потокової передачі копії Windows з різних джерел, включаючи Windows 365, віртуальний робочий стіл Azure, віддалений робочий стіл тощо.

Цей новий уніфікований застосунок тестується вже майже рік і включає в себе настроюваний домашній екран, підтримку декількох моніторів і перенаправлення USB, щоб ви могли використовувати локальні пристрої, такі як вебкамери, пристрої зберігання даних і принтери, так, ніби вони підключені безпосередньо до хмарного ПК.

Ця програма для Windows обмежена робочими та навчальними обліковими записами Microsoft, оскільки вона в першу чергу призначена для існуючих користувачів клієнтів віддаленого робочого столу для Windows та інших операційних систем, на які можна перейти.

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Корпорація Microsoft має подібні програми для віддаленого підключення до комп’ютерів у Windows протягом десятиліть, зокрема програму Підключення до віддаленого робочого столу, яка все ще постачається в складі Windows 11. Ці програми, включно з новою Windows, корисні для підключення до робочих комп’ютерів з персонального ноутбука або персонального комп’ютера.

Однак немає жодних ознак того, що Microsoft планує підтримувати споживчі облікові записи у своїй новій програмі для Windows.

Минулого року стало відомо, що Microsoft має довгострокову мету повністю перенести Windows у хмару, щоб «уможливити покращення сервісів на основі штучного інтелекту та повний роумінг цифрового досвіду людей».

Користувачі Windows можуть завантажити застосунок Windows з Microsoft Store. Він також доступний в App Store від Apple для macOS, iOS та iPadOS.

Нагадаємо, що Microsoft випустила нові ШІ-моделі, які перевершують аналоги від Google та OpenAI. Ця нова версія є значним оновленням попереднього покоління і перевершує менші моделі від провідних гравців.

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Рубрики: MicrosoftСвітНовиниТехнології
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