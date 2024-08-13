Microsoft закриває програму Paint 3D — причини

Paint 3D, який колись був найбільшим оновленням для програми Paint від Microsoft, буде видалено з Microsoft Store пізніше цього року та більше не підтримуватиметься

Програму спочатку випустили як частину стратегії розвитку Windows 10 і вона навіть мала у певний момент замінити оригінальний MS Paint.

«Paint 3D знято з підтримки та буде видалено з Microsoft Store 4 листопада 2024 року», — йдеться у примітці підтримки від Microsoft. Користувачі додатку також побачать банер всередині програми з попередженням про припинення підтримки. Компанія рекомендує користувачам Windows встановити застосунок 3D Viewer, якщо їм потрібно переглядати 3D-контент.

Зараз Microsoft зосередила більшу частину своїх зусиль на існуючій програмі Paint у Windows 11, додаючи до неї деякі з найкращих функцій Photoshop та навіть оновлюючи її з використанням функцій на базі штучного інтелекту.

Paint 3D є останньою жертвою серед різних функцій та додатків Windows від Microsoft, які зрештою видаляються та припиняються. Windows Mixed Reality зазнала подібної долі минулого року, так само як і інтеграція Microsoft Teams була видалена з Windows 11. Microsoft також припинить підтримку Android-застосунків для Windows 11 наступного року.

Цікаве по темі: Microsoft випустила ШІ-редактор для смартфонів: що він вміє

Нагадаємо, що нещодавно корпорація Microsoft офіційно випустила платформу Designer для створення зображень за допомогою штучного інтелекту (ШІ), про що повідомила у своєму блозі. Близько року тому він працював як онлайн-сервіс, а тепер розповсюдився як застосунки для iOS та Android, а також для Windows. Для користування ним необхідний обліковий запис Microsoft.

Designer можна використовувати більш ніж 80 мовами. Редактор дозволяє створити нове візуальне зображення з нуля за допомогою ШІ, також його можна використовувати для редагування та налаштування вже створених зображень.

Також раніше ми писали, що Microsoft внесе значні зміни до Windows після інциденту з CrowdStrike. Софтверний гігант натякає, що пріоритетом для нього є підвищення стійкості системи і що він хоче запобігти доступу до ядра Windows для таких постачальників послуг безпеки, як CrowdStrike.

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За матеріалами theverge.com.