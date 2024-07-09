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Блокнот від Microsoft отримав нові функції: їх чекали 40 років

09.07.2024 10:20
Ольга Деркач
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Корпорація Microsoft нарешті впровадила перевірку орфографії та автокорекцію для свого додатку Блокнот у Windows 11

Блокнот від Microsoft отримав нові функції: їх чекали 40 років

Блокнот від Microsoft отримав нові функції: їх чекали 40 років Фото: apps.microsoft.com

Пройшло більше ніж 40 років після того, як цей простий текстовий редактор вперше з’явився у Windows у 1983 році. Софтверний гігант почав тестувати обидві функції в березні, а останніми днями увімкнув їх для всіх користувачів Windows 11.

Функція перевірки правопису в Блокноті майже ідентична тому, як Word або Edge виділяють неправильно написані слова, з червоним підкресленням, щоб чітко показати помилки. Майже ідентична, тому що коли ви клацаєте правою кнопкою миші на неправильно написаному слові в Блокноті, підменю правопису не розгортається автоматично, як це робить Microsoft у Word, тож вам доведеться клацнути ще раз, щоб побачити список правильних варіантів написання.

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Дивно, що Microsoft не повністю перейняла спосіб перевірки орфографії у Word, особливо зважаючи на те, що на етапі бета-тестування компанія продемонструвала можливість клацання правою кнопкою миші та миттєвого вибору виправлення в Блокноті. Вперше функція перевірки орфографії з’явилася в Microsoft Word у 1985 році, коли він був відомий під назвою Multi-Tool Word для систем Xenix і MS-DOS. Спочатку Microsoft створила Блокнот, який був відомий як Multi-Tool Notepad у 1983 році, як урізану версію Word.

У Блокноті для Windows 11 можна увімкнути або вимкнути перевірку правопису для певного типу файлів, тож якщо ви не хочете бачити виправлення у файлах з розширеннями .md, .srt, .lrc або .lic, їх можна вимкнути у меню налаштувань. Правопис також автоматично вимикається у файлах журналів та інших типах файлів, пов’язаних з кодуванням. Microsoft також додала автокорекцію до Блокнота, що означає автоматичне виправлення помилок при увімкненій перевірці орфографії. Автокорекцію також можна вимкнути у налаштуваннях Блокнота.

Корпорація Майкрософт поступово додає все більше і більше функцій до Блокноту для Windows 11. Тепер Блокнот має лічильник символів, темний режим, вкладки, інтеграцію з Copilot і навіть віртуальну вертушку.

Нагадаємо, що Microsoft видалить з Windows 11 три популярні програми. В оновленій версії ОС не буде трьох програм: Cortana, Tips та WordPad. Вони більше не будуть підтримуватись через наднизьку популярність.

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За матеріалами: The Verge.

Рубрики: MicrosoftСвітНовиниТехнології
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