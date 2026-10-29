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Microsoft б’є рекорди за доходами: скільки заробила компанія

29.10.2026 19:20
Микола Деркач

Microsoft десятий квартал поспіль встановлює рекорд за обсягом доходів. За три місяці, що завершилися 30 вересня, виторг технологічного гіганта сягнув $92,3 млрд — на 19% більше, ніж за аналогічний період торік

Microsoft б’є рекорди за доходами: скільки заробила компанія

Фото: chatgpt.com

Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на квартальну звітність Microsoft.

Хмара продовжує тягнути доходи вгору

Чистий прибуток Microsoft за квартал становив $36,6 млрд, збільшившись на 32% у річному вимірі за стандартами GAAP. Операційний прибуток зріс на 21% — до $45,9 млрд.

Одним із головних драйверів залишається хмарний бізнес. Дохід Microsoft Cloud досяг $63,9 млрд, що на 30% більше, ніж роком раніше. Виторг Azure збільшився одразу на 48%.

За даними TechCrunch, безпосередньо Azure приніс компанії близько $33,2 млрд. Microsoft 365 забезпечив майже $28 млрд.

Компанія також повідомила, що обсяг уже укладених комерційних контрактів, за якими доходи будуть отримані в майбутньому, зріс на 73% і досяг $677 млрд.

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Рекорди коштують Microsoft дедалі дорожче

Водночас компанія продовжує різко нарощувати витрати на інфраструктуру, необхідну для роботи хмарних сервісів та штучного інтелекту. Капітальні витрати Microsoft за квартал перевищили $45,2 млрд, що також стало новим рекордом.

Не всі напрями показали зростання. Дохід підрозділу Devices and Consumer скоротився на 3% — до $15,5 млрд. Продажі Windows OEM та пристроїв впали на 22%, а дохід від контенту та сервісів Xbox зменшився на 2%.

Microsoft при цьому продовжує розширювати присутність у сфері ШІ та хмарних обчислень. За даними TechCrunch, компанія зафіксувала близько $10 млрд доходу, пов’язаного з OpenAI.

Для України розвиток Azure також має практичне значення. У 2026 році Microsoft розширила співпрацю з українською технологічною екосистемою, а українські стартапи отримали хмарні кредити Azure для розробки та масштабування своїх продуктів.

Редакція PSM звертає увагу, що десять кварталів рекордного виторгу поспіль демонструють масштаб зростання хмарного бізнесу Microsoft. Водночас компанія витрачає рекордні суми на дата-центри та інфраструктуру, необхідні для забезпечення подальшого попиту на Azure та ШІ-сервіси.

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Рубрики: MicrosoftГрошіСвітНовини
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