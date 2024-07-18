Microsoft випустила ШІ-редактор для смартфонів: що він вміє

Новий графічний редактор Microsoft Designer можна безплатно завантажити на iOS та Android

Корпорація Microsoft офіційно випустила платформу Designer для створення зображень за допомогою штучного інтелекту (ШІ), про що повідомила у своєму блозі.

Близько року тому він працював як онлайн-сервіс, а тепер розповсюдився як застосунки для iOS та Android, а також для Windows. Для користування ним необхідний обліковий запис Microsoft.

Designer можна використовувати більш ніж 80 мовами. Редактор дозволяє створити нове візуальне зображення з нуля за допомогою ШІ, також його можна використовувати для редагування та налаштування вже створених зображень.

Читайте також: Блокнот від Microsoft отримав нові функції: їх чекали 40 років

Зазначається, що всередині є безліч шаблонів для створення поширених типів зображень, таких як вітальні листівки, шпалери для смартфонів або аватарка профілю. Більш досвідчені художники також можуть створювати все з нуля, розробляючи власні шаблони та використовуючи власну творчість.

Для користувачів встановили ліміт у 15 безплатних використань ШІ на день. Хоча Designer можна використовувати самостійно, Microsoft просуває його інтеграцію з іншими сервісами компанії. Завдяки чат-боту Copilot AI, зображення з Designer можна легко пов’язати з проєктами Microsoft Word і PowerPoint. Звісно, щоб скористатися всіма перевагами, потрібна підписка на Copilot Pro.

Microsoft Designer має дуже схожий підхід до взаємодії з користувачем як редактор Canva, а також пропонує деякі опції ШІ. Copilot вже має інтеграцію з DALL-E 3, а також ChatGPT 4 Turbo, тож цілком логічно, що Designer буде синхронізуватися з цими існуючими сервісами.

Нагадаємо, що Microsoft видалить з Windows 11 три популярні програми. В оновленій версії ОС не буде трьох програм: Cortana, Tips та WordPad. Вони більше не будуть підтримуватись через наднизьку популярність.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

В новій версії Windows 11 зʼявляться корисні функції: які саме

В Microsoft Edge з’явилась унікальна функція: як скористатись

Windows 11 записуватиме всі дії користувачів: чи несе це загрозу