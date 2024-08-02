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Microsoft офіційно визнав OpenAI своїм конкурентом

02.08.2024 10:20
Ольга Деркач
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Технологічний гігант Microsoft тепер вважає OpenAI своїм конкурентом у сфері штучного інтелекту (ШІ) та пошуку

Microsoft офіційно визнав OpenAI своїм конкурентом

Microsoft офіційно визнав OpenAI своїм конкурентом Фото: freepik.com

Microsoft має довгу і заплутану історію з OpenAI, інвестувавши в розробника ChatGPT $13 млрд в рамках довгострокового партнерства. В рамках угоди Microsoft використовує моделі OpenAI у своїх корпоративних і споживчих продуктах, а також є ексклюзивним хмарним провайдером OpenAI.

Однак, у поданій до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) заяві технологічний гігант вперше назвав стартап «конкурентом».

У щорічному звіті Microsoft OpenAI приєднався до довгого списку конкурентів у сфері ШІ, поряд з Anthropic, Amazon і Meta. OpenAI також був включений в список разом з Google як конкурент Microsoft у сфері пошуку завдяки новій функції SearchGPT.

Деякі компанії платять OpenAI за доступ до її моделей. Інші користуються сервісом Azure OpenAI від Microsoft. Для тих, хто шукає альтернативу ChatGPT, чат-бот Copilot від Microsoft також доступний через пошукову систему Bing і в операційних системах Windows.

Цілком можливо, що Microsoft намагається змінити наратив про свої відносини з OpenAI у світлі антимонопольного законодавства — Федеральна торгова комісія (FTC) наразі вивчає ці відносини, а також подібні інвестиції хмарних провайдерів у стартапи в галузі ШІ.

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Нещодавно Microsoft погодилася відмовитися від місця спостерігача в раді директорів стартапу, яке вона отримала після конфлікту минулої осені, коли рада директорів OpenAI ненадовго звільнила генерального директора Сема Альтмана, що змусило генерального директора Microsoft Сатью Наделла запропонувати йому та іншим топ-менеджерам роботу в Microsoft.

Однак, подібні заяви до Комісії з цінних паперів і бірж часто є місцем, де корпорації роблять надмірно обережні застереження інвесторам.

Партнери та конкуренти, безумовно, не є взаємовиключними поняттями у Кремнієвій долині. У 2000 році домінуюча на той час пошукова система Yahoo оголосила про угоду з Google щодо розміщення результатів пошуку на своїй веб-сторінці. Дві компанії були партнерами протягом кількох років, доки Google не обійшов Yahoo у сфері пошуку і не став неофіційним, але домінуючим лідером в інтернеті. Дві компанії були партнерами, але все ще становили загрозу одна для одної.

Представник OpenAI повідомив, що у відносинах між двома компаніями нічого не змінилося, і що їхнє партнерство було встановлено з розумінням того, що вони будуть конкурувати. За словами представника, Microsoft залишається хорошим партнером для OpenAI.

Існує достатньо історій такого роду перемикання влади в технологіях, щоб принаймні уявити, що відносини Microsoft і OpenAI підуть схожим шляхом.

Нагадаємо, що в сервісах Microsoft був новий глобальний збій. Новий збій у продуктах Microsoft, що вплинув на низку служб в різних куточках планети, тривав майже 10 годин.

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Рубрики: MicrosoftСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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