OpenAI створить ШІ-тренера зі здоровʼя

OpenAI Startup Fund і Thrive Global оголосили про фінансування і запуск проекту Thrive AI Health, в рамках якого буде розроблений ШІ-тренер для надання персоналізованих рекомендацій щодо здоров’я

ШІ-тренер буде керуватися науковими даними та навчатися за методологією зміни поведінки Thrive, яка зосереджується на зміні мікрозвичок.

«Зазвичай ми говоримо про штучний інтелект з точки зору продуктивності, позбавлення роботи від рутинної роботи. Це, звичайно, дуже важливі сфери застосування ШІ, — розповідає Аріанна Хаффінгтон, засновниця і генеральна директорка Thrive Global. — Але головне — це зміна мікрозвичок».

Компанія призначила генеральним директором Thrive AI Health ДеКарлоса Лава, колишнього керівника Google, який має досвід у розробці технологій та продуктів.

«Останні досягнення в галузі штучного інтелекту надають безпрецедентну можливість зробити зміну поведінки набагато потужнішою та стійкішою», — сказав Лав.

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Хаффінгтон каже, що вона оптимістично налаштована щодо потенціалу ШІ стати «ключем до зміни поведінки» шляхом асиміляції великих масивів даних, розпізнавання закономірностей і надання персоналізованих рекомендацій. За її словами, недостатньо дати людям загальну мету в 10 000 кроків або запропонувати середземноморську дієту.

Thrive AI Health надаватиме персоналізовані рекомендації щодо сну, харчування, фітнесу, управління стресом та соціальних зв’язків. Користувачі можуть надати тренеру стільки інформації про стан здоров’я, скільки захочуть, включаючи особисті вподобання, такі як час відходу до сну, улюблені продукти та способи боротьби зі стресом.

«Подумайте, як це — бути зайнятим професіоналом з діабетом. Можливо, ви намагаєтеся контролювати рівень цукру в крові, часто пропускаєте прийоми їжі та фізичні вправи через напружений графік, – заявили Хаффінгтон і Сем Альтман. — Персональний тренер зі здоров’я зі штучним інтелектом, навчений на основі ваших медичних даних і розпорядку дня, міг би вчасно нагадувати про прийом ліків, пропонувати швидкі і здорові варіанти харчування і заохочувати вас робити короткі перерви для фізичних вправ».

Команда розробників платформи швидко налаштовує і тестує свій продукт, прагнучи бачити його основою інфраструктури охорони здоров’я в майбутньому. Продукт буде доступний для бази роботодавців Thrive Global, і наразі тривають переговори щодо його масштабування через фармацевтичні компанії.

Нагадаємо, що співзасновник OpenAI створив новий ШІ-стартап. Ілля Суцкевер, один із співзасновників OpenAI, заснував нову компанію Safe Superintelligence Inc. (SSI) всього через місяць після того, як офіційно покинув OpenAI.

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За матеріалами: Fortune.