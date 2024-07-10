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Apple та Microsoft відмовилися від місць в правлінні OpenAI: причина

10.07.2024 18:20
Дарія Шуть
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Замість місць у раді директорів для партнерів OpenAI буде організовувати спеціальні зустрічі зацікавлених сторін

Apple та Microsoft відмовилися від місць в правлінні OpenAI: причина

Фото: freepik.com

Минулого тижня ми писали, що Apple долучиться до ради директорів OpenAI та зможе спостерігати за процесом прийняття рішень керівництва компанії, але не матиме права голосу, так само як і Microsoft.

Однак тепер стало відомо, що техногіганти Microsoft та Apple відмовилися від свого статусу спостерігача у правлінні OpenAI.

Microsoft відмовилася від цього місця після майже 8 місяців перебування у раді директорів, а Apple змінила свої плани після виходу Microsoft, повідомляє Financial Times.

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«Ми вдячні корпорації Майкрософт за висловлену довіру до правління та керівництва компанії, і ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашого успішного партнерства», — сказав речник OpenAI Стів Шарп.

Також OpenAI оголосила про впровадження нового підходу до інформування та залучення ключових стратегічних партнерів, таких як Microsoft і Apple, та інвесторів, таких як Thrive Capital і Khosla Ventures. Він передбачатиме проведення «регулярних зустрічей зацікавлених сторін», щоб поділитися прогресом у виконанні нашої місії та забезпечити тіснішу співпрацю щодо безпеки.

Відомо, що такі зміни викликані посиленням «антимонопольних стурбованостей» регуляторів Великобританії та ЄС щодо угоди Microsoft з OpenAI за останні місяці.

Нагадаємо, генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT та оцінюється у $86 млрд, Сем Альтман отримує на своїй посаді всього $65 тис. на рік. При доволі невеликій офіційній зарплаті як для керівника великої технологічної компанії Сем Альтман став мільярдером. Як йому це вдалось, читайте в матеріалі.

Також ми писали, що у листопаді 2023 року Сема Альтмана раптово звільнили з посади гендиректора OpenAI, але вже за кілька днів він повернувся на свою посаду. Про цю ситуацію ви можете докладніше прочитати тут.

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Рубрики: AppleMicrosoftКомпаніїСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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