Apple та Microsoft відмовилися від місць в правлінні OpenAI: причина

Замість місць у раді директорів для партнерів OpenAI буде організовувати спеціальні зустрічі зацікавлених сторін

Минулого тижня ми писали, що Apple долучиться до ради директорів OpenAI та зможе спостерігати за процесом прийняття рішень керівництва компанії, але не матиме права голосу, так само як і Microsoft.

Однак тепер стало відомо, що техногіганти Microsoft та Apple відмовилися від свого статусу спостерігача у правлінні OpenAI.

Microsoft відмовилася від цього місця після майже 8 місяців перебування у раді директорів, а Apple змінила свої плани після виходу Microsoft, повідомляє Financial Times.

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«Ми вдячні корпорації Майкрософт за висловлену довіру до правління та керівництва компанії, і ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашого успішного партнерства», — сказав речник OpenAI Стів Шарп.

Також OpenAI оголосила про впровадження нового підходу до інформування та залучення ключових стратегічних партнерів, таких як Microsoft і Apple, та інвесторів, таких як Thrive Capital і Khosla Ventures. Він передбачатиме проведення «регулярних зустрічей зацікавлених сторін», щоб поділитися прогресом у виконанні нашої місії та забезпечити тіснішу співпрацю щодо безпеки.

Відомо, що такі зміни викликані посиленням «антимонопольних стурбованостей» регуляторів Великобританії та ЄС щодо угоди Microsoft з OpenAI за останні місяці.

Нагадаємо, генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT та оцінюється у $86 млрд, Сем Альтман отримує на своїй посаді всього $65 тис. на рік. При доволі невеликій офіційній зарплаті як для керівника великої технологічної компанії Сем Альтман став мільярдером. Як йому це вдалось, читайте в матеріалі.

Також ми писали, що у листопаді 2023 року Сема Альтмана раптово звільнили з посади гендиректора OpenAI, але вже за кілька днів він повернувся на свою посаду. Про цю ситуацію ви можете докладніше прочитати тут.

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