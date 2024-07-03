close-btn
PaySpaceMagazine

Apple долучиться до ради директорів OpenAI

03.07.2024 13:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Apple зможе спостерігати за процесом прийняття рішень керівництва OpenAI, однак не матиме права голосу, так само як і Microsoft

Apple долучиться до ради директорів OpenAI

Фото: freepik.com

Представник техногіганта Apple стане спостерігачем у раді директорів OpenAI. Відповідний крок було погоджено в рамках угоди між компаніями щодо інтеграції ChatGPT у пристрої Apple, про яку ми писали минулого місяця.

Виконавчий директор Apple Тім Кук зазначав, що партнерство з OpenAI дозволить використовувати можливості ШІ та розширити можливості для користувачів. Зокрема за допомогою ChatGPT планується покращити голосовий помічник Siri.

Як повідомляють джерела Financial Times, спостерігачем в правлінні OpenAI стане Філ Шиллер, керівник Apple App Store і член його виконавчої команди з 1997 року.

Читайте також: Співзасновник OpenAI створив новий ШІ-стартап: що відомо

Така посада означає, що Шиллер зможе брати участь у засіданнях ради директорів OpenAI, але не зможе голосувати за будь-які її рішення. Це ставить Apple на один рівень із Microsoft, яка минулого року також отримала роль спостерігача без права голосу.

Microsoft інвестувала близько $13 млрд в OpenAI у рамках стратегічного партнерства, яке дозволяє виробнику ChatGPT використовувати величезні обчислювальні та хмарні ресурси Microsoft, залишаючись при цьому незалежним бізнесом. Згідно з умовами угоди, Microsoft має право на приблизно половину прибутку OpenAI до тих пір, поки інвестиції не окупляться.

Нагадаємо, генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT та оцінюється у $86 млрд, Сем Альтман отримує на своїй посаді всього $65 тис. на рік. При доволі невеликій офіційній зарплаті як для керівника великої технологічної компанії Сем Альтман став мільярдером. Як йому це вдалось, читайте в матеріалі.

Також ми писали, що у листопаді 2023 року Сема Альтмана раптово звільнили з посади гендиректора OpenAI, але вже за кілька днів він повернувся на свою посаду. Про цю ситуацію ви можете докладніше прочитати тут.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Сем Альтман розповів, яким буде майбутнє штучного інтелекту

Розробник Worldcoin планує співпрацювати з PayPal та OpenAI

OpenAI покращила нейромережу DALL-E: що нового з’явилось

За матеріалами ZN.ua

Рубрики: AppleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
В iPhone з'явиться ШІ одразу від двох великих компаній 02.07.2024

В iPhone з'явиться ШІ одразу від двох великих компаній
Apple може зробити платними функції ШІ: що відомо 02.07.2024

Apple може зробити платними функції ШІ: що відомо
Apple почала роботу над оновленням iOS та інших систем 01.07.2024

Apple почала роботу над оновленням iOS та інших систем
Як працює токенізація платежів — інфографіка 28.06.2024

Як працює токенізація платежів — інфографіка
Apple відмовилась використовувати ШІ-моделі Meta: причина 25.06.2024

Apple відмовилась використовувати ШІ-моделі Meta: причина
Регулятор ЄС висунув Apple нові звинувачення 24.06.2024

Регулятор ЄС висунув Apple нові звинувачення
Вибір редакції
Всі
«Наша кінцева мета — диджиталізувати всі стандартні послуги»: інтерв'ю з керівницею відділу розвитку Digital каналів Vodafone Світланою Барабаш
ТОП статей 02.07.2024

«Наша кінцева мета — диджиталізувати всі стандартні послуги»: інтерв'ю з керівницею відділу розвитку Digital каналів Vodafone Світланою Барабаш

 Залишилися лічені тижні до гучної події TechFin Expert Summit 2024
ТОП статей 02.07.2024

Залишилися лічені тижні до гучної події TechFin Expert Summit 2024
Останні новини
Сьогодні  18:30

12 країн, де немає податків на криптовалюти

 Сьогодні  18:00

Укрнафта інвестує $1 млрд у будівництво електростанцій

 Сьогодні  17:45

Індекс української економіки: які зміни відбулись за червень

 Сьогодні  17:30

WhatsApp тестує нову ШІ-функцію для створення картинок

 Сьогодні  16:20

Скільки бізнесів не виплачують кредити вчасно — Ощадбанк

 Сьогодні  15:40

НБУ планує створити банківські ліцензії для ритейлу та пошти — Пишний

 Сьогодні  15:00

Коли закінчиться справа Ripple проти SEC: відповідь представника XRP

 Всі новини