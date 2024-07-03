Apple долучиться до ради директорів OpenAI

Apple зможе спостерігати за процесом прийняття рішень керівництва OpenAI, однак не матиме права голосу, так само як і Microsoft

Представник техногіганта Apple стане спостерігачем у раді директорів OpenAI. Відповідний крок було погоджено в рамках угоди між компаніями щодо інтеграції ChatGPT у пристрої Apple, про яку ми писали минулого місяця.

Виконавчий директор Apple Тім Кук зазначав, що партнерство з OpenAI дозволить використовувати можливості ШІ та розширити можливості для користувачів. Зокрема за допомогою ChatGPT планується покращити голосовий помічник Siri.

Як повідомляють джерела Financial Times, спостерігачем в правлінні OpenAI стане Філ Шиллер, керівник Apple App Store і член його виконавчої команди з 1997 року.

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Така посада означає, що Шиллер зможе брати участь у засіданнях ради директорів OpenAI, але не зможе голосувати за будь-які її рішення. Це ставить Apple на один рівень із Microsoft, яка минулого року також отримала роль спостерігача без права голосу.

Microsoft інвестувала близько $13 млрд в OpenAI у рамках стратегічного партнерства, яке дозволяє виробнику ChatGPT використовувати величезні обчислювальні та хмарні ресурси Microsoft, залишаючись при цьому незалежним бізнесом. Згідно з умовами угоди, Microsoft має право на приблизно половину прибутку OpenAI до тих пір, поки інвестиції не окупляться.

Нагадаємо, генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT та оцінюється у $86 млрд, Сем Альтман отримує на своїй посаді всього $65 тис. на рік. При доволі невеликій офіційній зарплаті як для керівника великої технологічної компанії Сем Альтман став мільярдером. Як йому це вдалось, читайте в матеріалі.

Також ми писали, що у листопаді 2023 року Сема Альтмана раптово звільнили з посади гендиректора OpenAI, але вже за кілька днів він повернувся на свою посаду. Про цю ситуацію ви можете докладніше прочитати тут.

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За матеріалами ZN.ua