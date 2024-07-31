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В сервісах Microsoft був новий глобальний збій: що сталось

31.07.2024 11:40
Дарія Шуть
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Новий збій у продуктах Microsoft, що вплинув на низку служб в різних куточках планети, тривав майже 10 годин

В сервісах Microsoft був новий глобальний збій: що сталось

Фото: pixabay.com

Ще один глобальний збій стався у Microsoft в ніч на 31 липня. Цього разу проблеми виникли в роботі хмарної платформи Microsoft Azure, яка відповідає за обчислення у багатьох продуктах компанії, а також сервісу Microsoft 365.

Внаслідок інциденту сталися перебої в роботі широкої лінійки програм, в тому числі електронної пошти Outlook, хмарних систем Intune і Entra, а також популярної комп’ютерної гри Minecraft.

Також моніторингові ресурси зафіксували проблеми з тисячами інтернет-сайтів: від тих, що обслуговують судову систему Сполученого Королівства до сервісу з придбання квитків на ігри нідерландського футбольного клубу Твенте.

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Через 10 годин після початку збою в Microsoft повідомили, що проблему було вирішено, та перепросили перед користувачами за незручності. Збій був спричинений кібератакою та нездатністю належного захисту від неї.

«Хоча початковою подією була атака Distributed Denial-of-Service (DDoS)… початкові розслідування показують, що помилка в реалізації наших засобів захисту посилила вплив атаки, а не пом’якшила його», — йдеться в оновленому звіті платформи хмарних обчислень Microsoft Azure.

Це сталось менш ніж через 2 тижні після першого глобального збою у роботі Windows, пов’язаного з оновленням програми кібербезпеки CrowdStrike. Деякі українські компанії також постраждали від цього.

Масштабний збій пов’язаний з тим, що американська компанія CrowdStrike проводила оновлення однієї зі своїх платформ. Він вплинув на підприємства, авіакомпанії, засоби масової інформації, урядові установи та інші організації після того, як компанія-розробник програмного забезпечення для кібербезпеки зіткнулася з серйозною технічною проблемою.

За оцінками страховиків, глобальний збій у роботі технологій, спричинений помилкою в оновленні CrowdStrike, коштуватиме компаніям зі списку Fortune 500 $5,4 млрд. Прогнозовані фінансові втрати не включають Microsoft, технологічного гіганта, чиї системи зазнали масових збоїв під час аварії.

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Рубрики: MicrosoftБезпекаСвітНовиниТехнології
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