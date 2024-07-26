Глобальний збій у роботі CrowdStrike коштуватиме $5,4 млрд

За оцінками страховиків, глобальний збій у роботі технологій, спричинений помилкою в оновленні CrowdStrike, коштуватиме компаніям зі списку Fortune 500 $5,4 млрд

Прогнозовані фінансові втрати не включають Microsoft, технологічного гіганта, чиї системи зазнали масових збоїв під час аварії.

Очікується, що найбільше постраждають банківські та медичні компанії, а також великі авіакомпанії. Загальні застраховані збитки для компаній, що не входять до списку Fortune 500, можуть скласти від $540 млн до $1,08 млрд.

Різноманітні галузі все ще намагаються виправити наслідки від збою в роботі CrowdStrike, який призвів до затримки тисяч авіарейсів, безладу в лікарнях і збою в роботі платіжних систем, що експерти називають найбільшим ІТ-збоєм в історії.

Цей збій продемонстрував, що сучасні технологічні системи побудовані на хиткому ґрунті, коли помилковий код в одному оновленні може призвести до зупинки роботи в усьому світі.

CrowdStrike — багатомільярдна техаська компанія, яка втратила близько 22% своєї ринкової вартості після збою. Компанія опублікувала звіт, в якому детально описала, що пішло не так під час оновлення.

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Основною причиною збою стало оновлення, яке CrowdStrike випустила для своєї флагманської платформи Falcon, що функціонує як хмарний сервіс, призначений для захисту бізнесу від кібератак і збоїв у роботі. Оновлення містило помилку, яка призвела до масового виходу з ладу 8,5 млн комп’ютерів з Windows.

CrowdStrike заявила, що в майбутньому планує посилити тестування програмного забезпечення перед випуском оновлень і впроваджувати їх поступово, щоб запобігти збоям.

CrowdStrike — одна з найвідоміших світових компаній у сфері кібербезпеки, яка до збою оцінювалася приблизно в $83 млрд. Згідно з даними на її вебсайті, вона обслуговує близько 538 компаній зі списку Fortune 1000 і працює по всьому світу. Ця повсюдність зробила наслідки невдалого оновлення особливо серйозними, продемонструвавши, як багато компаній покладаються на одні й ті ж продукти для своєї діяльності.

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За матеріалами: The Guardian.