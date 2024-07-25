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Скільки грошей отримали банки-банкрути з початку року — ФГВФО

25.07.2024 20:20
Дарія Шуть
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За перше півріччя 2024-го до банків у ліквідації надійшло понад 2 млрд грн

Скільки грошей отримали банки-банкрути з початку року — ФГВФО

Фото: freepik.com, unsplash.com

Банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), отримали 2 094,4 млн грн протягом січня-червня цього року.

Із загальної суми надходжень за пів року банки отримали:

  • 907,6 млн грн — від реалізації майна (активів);
  • 309,1 млн грн – від погашення кредитів;
  • 231,6 млн грн — від доходів за цінними паперами;
  • 24,9 млн грн — від оренди майна;
  • 621,2 млн грн — з інших джерел.

У ФГВФО нагадали, що кошти, які надходять від управління та реалізації активів (майна) банків-банкрутів, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у визначеній законодавством черговості.

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Лідерами за сумою надходжень у першому півріччі 2024-го стали:

  • Айбокс Банк – 547,7 млн грн;
  • МР Банк – 475,2 млн грн;
  • Промінвестбанк – 265,9 млн грн;
  • Дельта Банк – 263,0 млн грн;
  • Мегабанк – 117,3 млн грн;
  • Банк Форвард – 112,9 млн грн.
Статистика по надходженнях до банків-банкрутів з початку року

Статистика по надходженнях до банків-банкрутів з початку року. Фото: fg.gov.ua

Щоб мінімізувати негативний вплив наслідків війни, Фонд оновив умови погашення кредитної заборгованості для позичальників банків-банкрутів. Водночас ФГВФО закликав позичальників, за наявності фінансової можливості, продовжувати виконувати свої боргові зобов’язання, щоб не накопичувати кредитне навантаження.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) запровадив низку змін, які сприятимуть подальшому зміцненню банківського сектору, підвищенню його інвестиційної привабливості та посиленню фінансової стабільності загалом. Серед іншого, регулятор:

  • оновив вимоги до достатності капіталу банківських груп; запровадив вимоги до організації процесу здійснення оцінки
  • достатності ліквідності в банках та банківських групах (процес ILAAP);
  • встановив порядок розрахунку коефіцієнта левериджу банками та банківськими групами.

Також ми писали, що 29 липня на платформі Prozorro.Продажі пройде аукціон з продажу активів АТ «Банк Форвард», який ліквідується Фондом гарантування вкладів.

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Джерело: ФГВФО

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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