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PaySpaceMagazine

В яких банках українці зберігають найбільше грошей — дані НБУ

10.07.2024 14:20
Дарія Шуть
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Лідери-банки, де українці зберігають заощадження, не змінились. Перевагу віддають найбільшим державним фінустановам

В яких банках українці зберігають найбільше грошей — дані НБУ

Фото: freepik.com

Учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) наразі є 63 банки. Загальна кількість грошей, які зберігають у них клієнти, сягнула 1,266 трлн грн. За кілька місяців сума зросла на кілька десятків мільярдів: ми писали, що станом на квітень це було 1,228 трлн грн.

Всього в банках-учасниках ФГВФО налічується 68,3 млн вкладів громадян та бізнесу, їх кількість з весни зросла на пів мільйона.

Більшість вкладів наразі зберігається у національній валюті: 58,2 млн вкладів на 815 млрд гривень. У доларах та євро є 10,1 млн вкладів (або 35,6%) на суму 451 млрд гривень.

Як свідчать дані НБУ, відсоткові ставки за депозитами суттєво відрізняються. Якщо у травні 2024 року банки платили за новими гривневими вкладами в середньому 11,0% річних, то за валютними депозитами банки дають лише 1% річних.

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Яким банкам українці довіряють гроші

Найбільше вкладів зберігається в державному ПриватБанку — 24,2 млн вкладів на 475,1 млрд грн.

Другу сходинку за популярністю серед вкладників зайняв також казенний Ощадбанк — 12,9 млн вкладів на 196,4 млрд грн. На третьому місці приватний Універсал Банк — 8,4 млн вкладів на 91,5 млрд грн.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк (2,8 млн вкладів, сума – 71,5 млрд грн) та Укрсиббанк (2,2 млн вкладників, сума – 58,4 млрд грн).

Повний перелік по перших 20 банках, де зберігають найбільше грошей, можна переглянути на інфографіці.

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Інфографіка PaySpace Magazine

Інфографіка PaySpace Magazine

Нагадаємо, майже 68 млрд грн прибутку після оподаткування отримали 63 українські банки за 5 місяців 2024 року. Це на чверть більше порівняно з відповідним періодом торік. Сам же податок на прибуток за цей період склав 16,5 млрд грн. Загалом лише 7 із 63 банків отримали збитки цьогоріч.

Незмінним лідером серед банків за прибутком залишається ПриватБанк, а найбільший приріст прибутку у МТБ банку — у 13,6 разів.

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За матеріалами РБК-Україна

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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