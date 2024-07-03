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Скільки бізнесів не виплачують кредити вчасно — Ощадбанк

03.07.2024 16:20
Ольга Деркач
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Рівень прострочення оплати за кредитами клієнтів корпоративного бізнесу Ощадбанку протягом 2024 року тримається на рівні 0,58%

Скільки бізнесів не виплачують кредити вчасно — Ощадбанк

Скільки бізнесів не виплачують кредити вчасно — Ощадбанк Фото: freepik.com

Під час виступу на Ukrainian Credit Conference 28 червня 2024 року в Києві Юрій Каціон, заступник голови правління Ощадбанку, зазначив, що, проаналізувавши ухвалені банком рішення щодо фінансування компаній, які постраждали під час війни, та реструктуризації їхніх попередніх кредитів, можна з упевненістю сказати, що ці заходи виявилися ефективними. Сьогодні всі ці позичальники відновили свою діяльність, здатні обслуговувати свої кредити і досягли майже довоєнних показників, йдеться в пресрелізі банку.

Частка кредитів, за якими є прострочення в оплаті понад 90 днів, серед клієнтів корпоративного бізнесу Ощадбанку протягом 2024 року продовжує триматись на рівні 0,58% кредитного портфеля цього сегмента.

«Наша готовність і надалі підтримувати бізнес підтверджується обсягами проектів, що зараз у нас у роботі (pipeline), і вони надзвичайно великі. Особливо в стратегічних галузях, на необхідності підтримки яких наголошує і президент України, і уряд, і Національний банк України. Це оборонна галузь, це енергетика, це переробна промисловість. Кредитний портфель корпоративного бізнесу Ощадбанку станом на кінець червня досяг майже 60 млрд грн», — зауважив Юрій Каціон.

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Заступник голови правління наголосив, що Ощадбанк, маючи багаторічний досвід фінансування бізнесу, оцінює перспективи проектів, виходячи з принципу, що операційна модель будь-якого бізнесу повинна бути самодостатньою і не потребувати сторонньої підтримки.

«Якщо постійно надавати бізнесу компенсації, дотації та інші фінансові пільги, то ми можемо в недалекій перспективі швидше нашкодити, ніж допомогти, створивши неконкурентоздатні компанії або навіть цілі галузі. Тому слід ретельно рахувати і дивитись: якщо самодостатній бізнес потребує тимчасової підтримки внаслідок втрат від війни, то, звісно, добре і критично важливо, що держава або міжнародні партнери готові її надати. Але якщо модель показує, що бізнес не є прибутковим без пільгових інструментів (компенсації відсоткової ставки, нульових податків тощо) — то сто разів подумайте, чи варто його розпочинати», — підкреслив Каціон.

Нагадаємо, що Ощадбанк надав Superhumans Center 10 млн грн. Superhumans Center – центр з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни. Кошти буде спрямовано на створення центрального стерилізаційного відділення для профілактики інфекцій при наданні медичної допомоги та на посилення спроможності центру в наданні послуг з протезування та реабілітації, йдеться в пресрелізі банку.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніОщадбанк
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