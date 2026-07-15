Скільки дивідендів перерахував Ощадбанк до держбюджету

Ощадбанк спрямував до державного бюджету 4,8 млрд грн дивідендів за результатами роботи у 2025 році. Загалом у першому півріччі 2026 року державний банк уже перерахував до бюджету 10,5 млрд грн у вигляді дивідендів, податків та інших обов’язкових платежів

За підсумками 2025 року Ощадбанк отримав рекордний за всю історію діяльності чистий прибуток у розмірі 16 млрд грн. Це більш ніж удвічі перевищує показник попереднього року та стало одним із найкращих фінансових результатів серед українських банків.

За даними банку, Ощадбанк зберігає провідні позиції на фінансовому ринку країни. Зокрема, він посідає перше місце в Україні за кількістю відділень, а також друге місце за обсягом чистих активів і коштів клієнтів.

Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон зазначив, що рекордний фінансовий результат дозволив банку зробити вагомий внесок у підтримку держави в умовах повномасштабної війни.

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«Команда Ощадбанку чітко усвідомлює свою роль у забезпеченні економічної підтримки та фінансової стійкості держави під час повномасштабної війни. Рекордний фінансовий результат Ощадбанку за 2025 рік дав змогу зробити вагомий внесок у підтримку держави, адже сьогодні кожна гривня працює на фінансову стабільність України. За перші шість місяців 2026 року Ощадбанк уже згенерував 8,4 млрд грн операційного прибутку, що забезпечує перерахування 3,7 млрд грн податку на прибуток до бюджету, демонструючи стовідсоткове виконання намічених планів», — наголосив він.

У банку також повідомили, що за підсумками першого півріччя 2026 року операційний прибуток становив 8,4 млрд грн, тоді як чистий прибуток сягнув 3,4 млрд грн.

Станом на 30 червня 2026 року активи Ощадбанку становили 494,7 млрд грн. Кредитний портфель банку досяг 136,8 млрд грн, а обсяг коштів клієнтів — 426 млрд грн, із яких 247,6 млрд грн припадає на кошти фізичних осіб.

У банку також наголосили, що дотримуються всіх нормативних вимог Національного банку України щодо достатності регулятивного капіталу, що забезпечує стійкість установи та її здатність протистояти потенційним ризикам.

Результати Ощадбанку вкотре демонструють, що державні банки залишаються одним із ключових джерел наповнення бюджету в умовах воєнного часу. Окрім виконання традиційної фінансової функції, вони забезпечують стабільність банківської системи, підтримують економічну активність та формують значний фіскальний ресурс, який спрямовується на фінансування потреб держави.

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Джерело: Ощадбанк.