Вклади українців у банках суттєво зросли — огляд

Станом на 1 червня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила 1 700,6 млрд грн, що на 13,3 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Якщо порівнювати із сумою вкладів у цей же період у 2025-му, то за рік загальна сума вкладів зросла майже на 260 млрд грн. Типова ситуація для початку літа складається і у валютній структурі вкладів.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 червня 2026 року:

вклади у національній валюті – 1117,4 млрд грн (+13,6 млрд грн за травень 2026 року);

вклади в іноземній валюті – 583,2 млрд грн (-0,3 млрд грн за травень 2026 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів зросла до 11,6%. Сума їх вкладів становила 197,6 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 червня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

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Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строками до погашення:

Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Довідково. Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 червня 2026 року в реєстрі учасників Фонду налічувалося 59 банків.

Редакція PSM7 звертає увагу, що попри війну та економічну невизначеність українці продовжують нарощувати заощадження в банках. Зростання депозитного портфеля свідчить про збереження довіри населення до банківської системи, а чинна державна гарантія 100% відшкодування вкладів залишається одним із ключових факторів підтримки цієї тенденції.

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