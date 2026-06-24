Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2026 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за травень 2026 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії

У травні кількість небанківських фінансових установ в Україні скоротилася на п’ять компаній. Станом на 1 червня на ринку працювали 744 учасники проти 749 місяцем раніше. Водночас кількість банків залишилася незмінною — 59 установ.

Найбільше скорочення відбулося серед фінансових компаній. Їхня кількість за місяць зменшилася з 395 до 391. Також на одного учасника поменшало серед страхових брокерів — їх залишилося 46.

Упродовж травня НБУ анулював ліцензії чотирьом фінансовим компаніям. Одне рішення було ухвалене за заявою самої компанії, ще три ліцензії регулятор відкликав примусово. Крім того, одна страхова компанія отримала погодження на розширення ліцензії для надання фінансових послуг.

Із державних реєстрів протягом місяця виключили п’ять небанківських установ. Серед них — один страховий брокер, який залишив ринок за власною ініціативою, та чотири фінансові компанії, виключені примусово.

Станом на початок червня на небанківському ринку працювали 391 фінансова компанія, 47 ризикових страховиків, 10 компаній зі страхування життя, один страховик зі спеціальним статусом, 97 ломбардів, 79 кредитних спілок, один лізингодавець, 46 страхових брокерів та 72 колекторські компанії.

Водночас платіжний ринок продемонстрував зростання. Кількість платіжних систем, створених резидентами України, збільшилася з 12 до 13. Загалом на ринку діють 23 платіжні системи, з яких 13 створені резидентами та 10 є міжнародними.

Також зросла кількість окремих учасників платіжного ринку. Число комерційних агентів збільшилося з 95 до 100, а надавачів нефінансових платіжних послуг — із чотирьох до шести.

Кількість банківських та небанківських фінансових груп протягом місяця не змінилася й становить 15 та 39 відповідно.

За даними НБУ, у травні регулятор отримав 208 звернень щодо реєстраційних та ліцензійних процедур. Найбільше запитів надійшло від фінансових компаній і лізингодавців — 91. Від банків надійшло 64 звернення, від страховиків — 37, від кредитних спілок і ломбардів — 16.

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Кого та на скільки НБУ оштрафував у травні 2026 року

Нацбанк у травні 2026 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, оштрафував один банк та 14 небанківських фінансових установ.

Нагадаємо, що у квітні 2026 року Нацбанк оштрафував чотири небанківських фінансових установи. Банки НБУ цього місяця не штрафував. У березні два банки і 16 небанківських фінансових установ.

У лютому регулятор оштрафував один банк і чотири небанківські фінансові установи. Протягом січня 2026 року Нацбанк не застосував заходи впливу у вигляді штрафів до банків та оштрафував лише три небанківські фінансові компанії. Протягом грудня 2025 року застосував заходи впливу у вигляді штрафів до п’яти банків та 11 небанківських фінансових компаній.

У листопаді 2025 року — до двох банків та п’яти небанківських фінансових компаній. У жовтні — до семи банків та шести небанківських фінансових компаній. У вересні Нацбанк оштрафував три банки та 10 небанківських фінансових компаній.

У серпні оштрафовано один банк та дві небанківські фінансові компаній. У липні 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до одного банку та дев’яти небанківських фінансових компаній. Також у червні регулятор оштрафував два банки та дев’ять небанківських фінкомпаній.

Хто отримав штрафи від регулятора у період з січня 2023 по липень 2025 року читайте у матеріалі.

3 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у квітні 2026 — аналітика

Штрафи, застосовані НБУ до банків у травні 2026 року

АТ «Банк Авангард» — штраф у розмірі 2 000 000 грн за порушення вимог декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

Також банк отримав декілька письмових застережень.

Штрафи, застосовані НБУ до небанківських фінансових установ у травні 2026 року

ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» — штраф у розмірі 135 150 000 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в невиконанні обов’язку забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до ряду різних наслідків, зокрема, неналежного застосовування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу, враховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, що є порушенням вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ.

Також компанія отримала письмове застереження.

Коментар EasyPay UA

У компанії EasyPay UA оприлюднили офіційну заяву щодо поширеної інформації:

«Застосування регулятором заходів впливу є передбаченим законодавством інструментом нагляду та не є винятковою практикою для учасників фінансового ринку.

Компанія з повагою ставиться до діяльності Національного банку України та конструктивно взаємодіє з регулятором з питань дотримання вимог законодавства. Ми постійно вдосконалюємо внутрішні процедури контролю, управління ризиками та фінансового моніторингу, а також вживаємо всіх можливих заходів для недопущення використання наших сервісів у незаконній діяльності.

Будь-які інші твердження та інтерпретації, які поширюються в окремих засобах масової інформації, не ґрунтуються на встановлених фактах та є маніпулятивними».

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ТОВ «Свіфт Гарант» — штраф у розмірі 135 150 000 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в невиконанні обов’язку забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до неналежного виконання установою різних обов’язків, зокрема, розробляти та впроваджувати з урахуванням вимог законодавства, результатів оцінки ризиків, притаманних її діяльності, внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині неналежного розроблення у внутрішніх документах з питань фінансового моніторингу процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками, що є порушенням вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;

Також компанія отримала письмове застереження.

ПРАТ «СК «Вусо» – штраф у розмірі 40 705 622,60 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в невиконанні обов’язку забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до неналежного виконання установою різних обов’язків, зокрема, розробляти, впроваджувати та оновлювати з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також розробити у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками, що є порушенням вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;

ТОВ «1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів» – штраф у розмірі 6 131 744 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в невиконанні обов’язку забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до ряду наслідків, зокрема, неналежного розроблення та затвердження внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ в обсязі, необхідному для ефективного функціонування внутрішньої системи ПВК/ФТ, що є порушенням вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ.

ТОВ «НоваПей» — штрафи у розмірі:

4 882 959,19 грн — за порушення вимог окремих норм, зокрема, ЗУ «Про платіжні послуги» та Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 25.09.2018 № 103 (зі змінами);

— за порушення вимог окремих норм, зокрема, ЗУ «Про платіжні послуги» та Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 25.09.2018 № 103 (зі змінами); 3 116 100 грн — за порушення вимог окремих норм, зокрема, Положення про додаткові вимоги до договорів про надання платіжних послуг, укладених небанківськими надавачами платіжних послуг зі споживачами, затвердженого постановою Правління НБУ від 25.11.2022 № 233 (зі змінами).

Коментар NovaPay

«Дійсно, за результатами інспекційної перевірки НБУ, проведеної минулого року, NovaPay отримав штраф у розмірі майже 8 млн грн за порушення вимог платіжного законодавства.

NovaPay не буде оскаржувати це рішення НБУ. Ми сплатимо штраф найближчим часом і вже впровадили майже всі зауваження, на яких акцентував регулятор. Більша частина зауважень регулятора стосувалась саме сфери платежів, але ми вже можемо декларувати майже повну відповідність законодавству в цій частині».

Це не вплинуло на кошти клієнтів та стабільність сервісів.

ПРАТ «Європейський Страховий Альянс» — штрафи у розмірі:

2 400 000 грн — за порушення вимог Закону України «Про страхування» та Положення про авторизацію надавачів фінпослуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 (зі змінами);

— за порушення вимог Закону України «Про страхування» та Положення про авторизацію надавачів фінпослуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 199 (зі змінами); 129 705 грн — за порушення Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Нацбанку, затверджених постановою Правління НБУ від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

АТ «Укрпошта» — штраф у розмірі 1 700 000 грн. Захід впливу застосовано за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, у зв’язку з невиконанням обов’язку АТ «Укрпошта» як надавача фінансових платіжних послуг забезпечити належне функціонування системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

ТОВ «ФК «А Фінанс» – штраф у розмірі 800 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 20 розділу ІІІ Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року № 2 (зі змінами) (далі – Положення № 2), у частині порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, що полягає в нездійсненні касирами окремих структурних підрозділів установи приймання / видачі готівкових коштів в іноземній / національній валюті одночасно з наданням розрахункових документів реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) не пізніше завершення валютно-обмінних операцій.

ТОВ «ФК «МБК» — штраф у розмірі 799 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання установою обов’язку здійснювати належну перевірку клієнтів.

Також компанія отримала письмове застереження.

ПТ «Ломбард № 1» ТзОВ «Контракт-Груп» і Компанія» — штраф у розмірі 200 000 грн за порушення вимог пункту 20 розділу ІІІ Положення № 2 в частині порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, що полягає в ненаданні касиром окремого структурного підрозділу установи розрахункових документів РРО одночасно з прийманням / видачею готівкових коштів у іноземній валюті за операціями сторно перевірочних операцій.

Також компанія отримала письмове застереження.

ТОВ «ФК «Фалькон» — штраф у розмірі 181 587 грн, — за порушення вимог пункту 16 розділу ІІІ Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 14 грудня 2023 року № 162 (зі змінами).

Також компанія отримала письмове застереження.

ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» — штраф у розмірі 100 000 грн за порушення вимог пункту 20 розділу ІІІ Положення № 2 в частині порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, що полягає в нездійсненні касиром окремого структурного підрозділу установи приймання / видачі готівкових коштів у іноземній / національній валюті за валютно-обмінною операцією одночасно з наданням розрахункового документа РРО.

Також компанія отримала письмове застереження.

Також НБУ застосував до двох колекторських компаній заходи впливу у вигляді накладення штрафів за порушення вимог щодо етичної поведінки в мінімальному розмірі 51 тис. грн до кожної колекторської компанії.

ТОВ «Фінтех-Колект» ;

; ТОВ «Агенція Фінансового Контролю».

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Хто втратив ліцензії у травні 2026 року

Цього місяця Нацбанк анулював ліцензії чотирьом фінансовим компаніям. Одне рішення було ухвалене за заявою самої компанії, ще три ліцензії регулятор відкликав примусово. Крім того, одна страхова компанія отримала погодження на розширення ліцензії для надання фінансових послуг.

11 травня Національний банк України відкликав (примусово, як захід впливу) у ТОВ «Схід Фінанс» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як: факторинг та надання коштів і банківських металів у кредит.

Підставою для ухвалення рішення стало те, що в лютому-березні цього року НБУ вжив заходів для проведення позапланової інспекційної перевірки зазначеної фінансової компанії. Під час спроби її проведення було встановлено та зафіксовано факт відмови у проведенні інспекційної перевірки у зв’язку з ненаданням інспекційній групі Національного банку документів та інформації щодо предмета інспекційної перевірки.

14 травня регулятор відкликав у ТОВ «Ассіст Фінанс» ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання таких фінансових послуг, як: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг. Ліцензію відкликано на підставі власної заяви.

18 травня Нацбанк відкликав (примусово, як захід впливу) у ТОВ «ФК «Сварог Фінанс» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як: факторинг і надання коштів та банківських металів у кредит.

Підставою для ухвалення рішення стало те, що компанія повторно порушила обов’язкові для виконання пруденційні вимоги щодо розміру власного капіталу, визначені в Положенні про пруденційні вимоги до фінансових компаній, затвердженому постановою Правління НБУ від 27 грудня 2023 року № 192 (зі змінами).

25 травня регулятор відкликав (примусово, як захід впливу) у ТОВ «Сіті Фін Альянс» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як: факторинг та надання коштів і банківських металів у кредит.

У квітні цього року Національний банк вжив заходів для проведення планової інспекційної перевірки зазначеної фінансової компанії. Під час спроби її проведення було встановлено та зафіксовано факт відмови у проведенні інспекційної перевірки у зв’язку з відсутністю протягом першого дня перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси об’єкта перевірки.

Нагадаємо, що у квітні за ініціативою заявника анульовано ліцензії:

трьом фінансовим компаніям;

трьом ломбардам;

двом кредитним спілкам.

Ще одній фінансовій компанії ліцензію анулювали примусово.

У березні за ініціативою заявника анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям, ще двом ліцензії анулювали примусово. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

У лютому за ініціативою заявника анульовано ліцензії п’ятьом установам: трьом фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам. Примусово анульовано ліцензію одній кредитній спілці. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

У січні за ініціативою заявника анульовано ліцензії чотирьом установам: трьом фінансовим компаніям та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії одній фінансовій компанії та ломбарду. Також Національний банк зупинив / обмежив дію ліцензії кредитній спілці та змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одному ризиковому страховику.

У грудні за ініціативою заявника анульовано ліцензії трьом установам: фінансовій компанії, ломбарду та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ризиковому страховику. Також Національний банк відмовив у видачі ліцензій двом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії кредитній спілці.

У жовтні за ініціативою заявника Національний банк України анулював ліцензії чотирьом установам: двом фінансовим компаніям, ломбарду та ризиковому страховику. Примусово було анульовано ліцензії фінансовій компанії та ломбарду.

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